日光海島生活節高雄登場 首日湧人潮體驗南洋風情

中央社／ 高雄7日電
「2026日光海島生活節」6日起一連3天在高雄登場，活動首日吸引大量人潮、氣氛熱烈。此次活動從中央公園延伸至高雄車站。（高雄市行國處提供）中央社
「2026日光海島生活節」昨天起一連3天在高雄登場，活動首日吸引大量人潮、氣氛熱烈；今年活動從中央公園延伸至高雄車站，舞台演出、市集美食與多元文化體驗等打造海島生活氛圍。

主辦單位高雄市行政暨國際處表示，活動現場集結近160個來自高雄及多國的特色美食與文創品牌，展現高雄兼具在地特色與國際元素的城市魅力。

活動今天進入第2天，行政暨國際處長張硯卿表示，日光海島生活節結合音樂、市集與文化交流，打造具有高雄特色的城市國際大型活動，今年特別邀請多組國際表演團隊參與，也邀請市民朋友把握週末到現場感受海島文化魅力。

表演陣容包含葛萊美六冠王得主Daniel Ho &Friends、印尼重金屬樂團黑袍樂隊、台越之聲桃子A1J、菲式跨文化樂團、菲律賓移工DJ CristianKalalo、泰國樂團WHAL and DOLPH、日本歌手山元聰、奇歌樂團及日月光推薦人氣表演團接力演出；晚間更有台灣人氣樂團芒果醬與滅火器登台開唱。

不少餐廳、旅宿業者也響應活動推出各式活動，在中央公園及高雄車站完成指定集章任務者，即有機會抽中聯合航空提供的「高雄-東京」及「台北-關島」來回機票；高雄日航酒店提供住宿券、餐券，以及高雄洲際酒店餐廳餐券等。

高雄洲際酒店即日起至4月30日止，在HAWKER好客南洋餐廳推出「南洋集錦巡禮」暢饗體驗，以「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」，讓民眾可體驗超過15道南洋經典美食，包括印尼巴東醬、泰式鳳梨辣椒、新加坡叻沙及馬來西亞咖哩等風味。

高雄 高雄車站

