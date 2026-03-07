快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡易餘電台受訪談使用「瘦瘦針」減重 因為這個原因停用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘（右）。記者魯永明／翻攝
寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘（右）。記者魯永明／翻攝

寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，周玉蔻關心蔡易餘健康與體重管理問題，提及近來熱門「瘦瘦針」。蔡易餘坦言，過去在醫師建議下嘗試施打，但身體出現過敏反應，施打部位紅腫發癢，因此決定不再施打。他笑說，或許是身體在「抗拒外力」，最後還是選擇用自然方式調整生活與健康。

2026九合一選舉

蔡易餘分享投入選戰後生活改變。他表示，過去擔任立委應酬較多，常忙到深夜，選縣長後調整作息，盡量傍晚回家、早點休息，讓身體與精神狀況明顯改善。他強調，健康是長期從政重要基礎，希望以更好的狀態投入地方服務。

談到選戰布局，蔡易餘表示，即使外界評估民進黨在嘉縣勝算不低，仍不能掉以輕心，必須全力爭取每張選票。他指出，地方選舉與立委席次往往相互牽動，一旦立委成功轉戰地方首長，未來也將面臨補選問題，因此政黨整體布局必須審慎規畫。

節目也談及嘉義政壇人物與地方發展議題。蔡易餘分析，縣長翁章梁從政歷程相當特別，過去未擔任議員或立委，而是從行政體系歷練，先後在地方政府與中央農政單位服務，累積多年行政經驗後再投入選舉。這樣的背景，讓他的施政風格偏向務實穩健。

至於外界長期討論嘉縣市合併議題，蔡易餘持保留態度。嘉縣市合併議題和過去新竹縣市合併不同，後者合併升格直轄市，增加財源，他指出，如果只是單純縣市合併沒有升格為直轄市，對地方整體發展意義有限。目前嘉縣市人口合計約70多萬，距離升格門檻仍有差距。他強調，若合併後資源過度集中市區，反而可能讓縣區與偏鄉發展受到影響。嘉義幅員遼闊，許多鄉鎮仍需要更多基礎建設與產業發展機會，因此未來政策更應著重區域均衡與偏鄉照顧。

縣市合併 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

鈺齊董事長林文智接任義雲會會長 雲嘉三縣市長見證

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

相關新聞

蔡易餘電台受訪談使用「瘦瘦針」減重 因為這個原因停用

寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，周玉蔻關心蔡易餘健康與體重管理問題，提及近來熱門「瘦瘦針」。蔡易餘坦言，過去在醫師建議下嘗試施打，但身體出現過敏反應，施打部位紅腫發癢，因此決定不再施打。他笑說，或許是身體在「抗拒外力」，最後還是選擇用自然方式調整生活與健康。

廣角鏡／馬祖擺暝文化季 活動登場

馬祖年度宗教文化盛事「二○二六擺暝文化季」二月二十七日點燈後，各項傳統儀式與民俗活動陸續登場。今年活動由北竿芹壁境主辦，包括坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」及各境宮廟遶境祈福與聚落迎神等儀式接續舉行，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，吸引鄉親遊客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」節慶氛圍。另農曆正月二十九有馬祖北竿傳統宗教習俗「祈夢」，信眾帶枕頭棉被在廟內睡覺或靜坐，祈求「何氏九仙君」賜夢指點迷津，及正月三十的擺暝文化祭閉幕，邀請民眾感受島嶼獨特的元宵文化與節慶魅

高雄大港橋橋台連接軸斷裂 遊客錯愕一度無法通行

高雄駁二特區的著名地標「大港橋」今天下午旋轉時突然發生故障，導致大批遊客於橋頭兩端無法通行，整座橋卡在水面上一動不動，經工程人員到場查修，赫然發現是旋轉馬達與編碼器積電裝置連接軸斷裂，只能緊急利用備用機組馬達恢復運轉，所幸並未造成遊客受困或受傷。

首名赴德職業女排選手賴湘程助球隊奪冠 萬丹鄉親與有榮焉

台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，表現優異協助球隊奪得冠軍，不僅為球隊締造佳績，也寫下台灣排球史上首名運動員在歐洲一級賽事奪冠的紀錄，消息傳回老家屏東縣萬丹鄉，鄉親都與有榮焉。

寄養童隔海視訊 跨太平洋喊「愛你」阿嬤淚崩

屏東家扶中心今天安排兩場跨海視訊連線，一場是已出養至美國一年半的寄養童阿保，與曾照顧他一年半的寄養家庭視訊；另一場則是寄養童小芳，與將收養她的美國家庭首次視訊，兩場跨越太平洋的視訊，讓大洋兩岸的人都見證了愛與感動。

高捷O9站BC基地評選結果出爐 欣巴巴事業集團出線

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人，將興建3棟大樓，整合商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅，打造兼具運動休閒功能的複合型地標，預計2027年8月開工、2033年10月完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。