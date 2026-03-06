聽新聞
仁王護國息災祈福大法會 來自全台3000僧眾齊誦祝禱

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東全球佛教聯合會館今天舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」，超過3000名來自全台法師、信眾參加。圖／屏東縣佛教會提供
屏東全球佛教聯合會館今天舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」，超過3000名來自全台法師、信眾參加。圖／屏東縣佛教會提供

中國佛教會、屏東縣佛教會等單位，今天在屏東全球佛教聯合會館舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」。現場高僧雲集，超過3000名來自全台各縣市佛教會理事長及理監事、信眾共襄盛舉，大眾同心祝禱國家安定、社會祥和。

這次法會請到多名高僧主法，包括中國佛教會理事長心茂法師、副理事長明光法師、見引法師等，帶領大眾共誦「仁王護國般若波羅蜜多經」，以佛法智慧祈願消弭災厄、增長福報、護佑國家與人民安穩。

除了全國各佛教團體，包括內政部宗教及禮制司長林振祿、屏東縣副縣長鄞鳳蘭、前內政部部長余政憲等人也都到場參與。中國佛教會副理事長明光法師也宣讀總統、副總統致電賀文，表達對法會的重視與祝福。

林振祿表示，感謝中國佛教會長期以來投入社會公益與災害救助。去年南部風災及花蓮堰塞湖事件發生時，第一時間投入救災與關懷行動，為受災民眾提供即時協助。

鄞鳳蘭表示，佛教團體長期關懷社會、推動公益，對社會穩定影響深遠，她代表縣長周春米感謝佛教團體長期的付出，縣府也會持續推動各項民生政策，與各界攜手打造安和樂利的城市。

見引法師表示，法會每年於農曆正月十八舉行，已舉辦超過60年，來自全國各縣市的法師共襄盛舉，為國家祈福、為社會祈願和平。法會最後在莊嚴肅穆的氣氛中進行大迴向儀式。

中國佛教會理事長心茂法師（左二）屏東縣副縣長鄞鳳蘭（左三）、副理事長見引法師（右二）感謝法師與信眾共同為台灣祈福。圖／屏東縣佛教會提供
中國佛教會理事長心茂法師（左二）屏東縣副縣長鄞鳳蘭（左三）、副理事長見引法師（右二）感謝法師與信眾共同為台灣祈福。圖／屏東縣佛教會提供

屏東全球佛教聯合會館今天舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」，超過3000名來自全台法師、信眾參加。圖／屏東縣佛教會提供
屏東全球佛教聯合會館今天舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」，超過3000名來自全台法師、信眾參加。圖／屏東縣佛教會提供

法會 周春米 屏東縣

相關新聞

廣角鏡／馬祖擺暝文化季 活動登場

馬祖年度宗教文化盛事「二○二六擺暝文化季」二月二十七日點燈後，各項傳統儀式與民俗活動陸續登場。今年活動由北竿芹壁境主辦，包括坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」及各境宮廟遶境祈福與聚落迎神等儀式接續舉行，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，吸引鄉親遊客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」節慶氛圍。另農曆正月二十九有馬祖北竿傳統宗教習俗「祈夢」，信眾帶枕頭棉被在廟內睡覺或靜坐，祈求「何氏九仙君」賜夢指點迷津，及正月三十的擺暝文化祭閉幕，邀請民眾感受島嶼獨特的元宵文化與節慶魅

高雄大港橋橋台連接軸斷裂 遊客錯愕一度無法通行

高雄駁二特區的著名地標「大港橋」今天下午旋轉時突然發生故障，導致大批遊客於橋頭兩端無法通行，整座橋卡在水面上一動不動，經工程人員到場查修，赫然發現是旋轉馬達與編碼器積電裝置連接軸斷裂，只能緊急利用備用機組馬達恢復運轉，所幸並未造成遊客受困或受傷。

首名赴德職業女排選手賴湘程助球隊奪冠 萬丹鄉親與有榮焉

台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，表現優異協助球隊奪得冠軍，不僅為球隊締造佳績，也寫下台灣排球史上首名運動員在歐洲一級賽事奪冠的紀錄，消息傳回老家屏東縣萬丹鄉，鄉親都與有榮焉。

寄養童隔海視訊 跨太平洋喊「愛你」阿嬤淚崩

屏東家扶中心今天安排兩場跨海視訊連線，一場是已出養至美國一年半的寄養童阿保，與曾照顧他一年半的寄養家庭視訊；另一場則是寄養童小芳，與將收養她的美國家庭首次視訊，兩場跨越太平洋的視訊，讓大洋兩岸的人都見證了愛與感動。

高捷O9站BC基地評選結果出爐 欣巴巴事業集團出線

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人，將興建3棟大樓，整合商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅，打造兼具運動休閒功能的複合型地標，預計2027年8月開工、2033年10月完工。

馬祖擺暝文化季熱鬧登場 燒馬糧、元帥點戲展現元宵信仰魅力

一年一度的馬祖年度宗教文化盛事「2026擺暝文化季」自2月27日點燈揭開序幕後，各項傳統儀式與民俗活動陸續登場。今年活動由北竿芹壁境主辦，連日來包括坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」、各境宮廟遶境祈福與聚落迎神等儀式接續舉行，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，吸引大批鄉親與遊客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」的節慶氛圍。

