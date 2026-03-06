仁王護國息災祈福大法會 來自全台3000僧眾齊誦祝禱

中國佛教會、屏東縣佛教會等單位，今天在屏東全球佛教聯合會館舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」。現場高僧雲集，超過3000名來自全台各縣市佛教會理事長及理監事、信眾共襄盛舉，大眾同心祝禱國家安定、社會祥和。

這次法會請到多名高僧主法，包括中國佛教會理事長心茂法師、副理事長明光法師、見引法師等，帶領大眾共誦「仁王護國般若波羅蜜多經」，以佛法智慧祈願消弭災厄、增長福報、護佑國家與人民安穩。

除了全國各佛教團體，包括內政部宗教及禮制司長林振祿、屏東縣副縣長鄞鳳蘭、前內政部部長余政憲等人也都到場參與。中國佛教會副理事長明光法師也宣讀總統、副總統致電賀文，表達對法會的重視與祝福。

林振祿表示，感謝中國佛教會長期以來投入社會公益與災害救助。去年南部風災及花蓮堰塞湖事件發生時，第一時間投入救災與關懷行動，為受災民眾提供即時協助。

鄞鳳蘭表示，佛教團體長期關懷社會、推動公益，對社會穩定影響深遠，她代表縣長周春米感謝佛教團體長期的付出，縣府也會持續推動各項民生政策，與各界攜手打造安和樂利的城市。

見引法師表示，法會每年於農曆正月十八舉行，已舉辦超過60年，來自全國各縣市的法師共襄盛舉，為國家祈福、為社會祈願和平。法會最後在莊嚴肅穆的氣氛中進行大迴向儀式。

中國佛教會理事長心茂法師（左二）屏東縣副縣長鄞鳳蘭（左三）、副理事長見引法師（右二）感謝法師與信眾共同為台灣祈福。圖／屏東縣佛教會提供