高雄大港橋橋台連接軸斷裂 遊客錯愕一度無法通行

屏東家扶中心今天安排兩場跨海視訊連線，一場是已出養至美國一年半的寄養童阿保，與曾照顧他一年半的寄養家庭視訊；另一場則是寄養童小芳，與將收養她的美國家庭首次視訊，兩場跨越太平洋的視訊，讓大洋兩岸的人都見證了愛與感動。

2026-03-06 16:21