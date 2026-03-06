快訊

高雄大港橋橋台連接軸斷裂 遊客錯愕一度無法通行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
高雄大港橋今天下午3時旋轉橋體時，因機電設備連接軸斷裂，一度故障停止旋轉。示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照
高雄駁二特區的著名地標「大港橋」今天下午旋轉時突然發生故障，導致大批遊客於橋頭兩端無法通行，整座橋卡在水面上一動不動，經工程人員到場查修，赫然發現是旋轉馬達與編碼器積電裝置連接軸斷裂，只能緊急利用備用機組馬達恢復運轉，所幸並未造成遊客受困或受傷。

高雄港務公司表示，大港橋今天下午於例行旋轉時，橋體轉到一半時發生故障，因橋台連軸器於旋轉時發生斷裂，造成橋台位置數值異常，以致系統安全保護機制強制停止2號馬達停止運轉，經改啟動1號馬達，10分鐘後恢復運轉。

大港橋固定在平日每天下午3時水平90度旋轉，以利船舶進出第三船渠，周末更會加開夜晚7時的夜晚場，每次旋轉時都會吸引大批遊客駐足圍觀，且平時人流龐大，是往來駁二特區與棧貳庫之間的重要步行橋梁。

