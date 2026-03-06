南台灣咖啡展今天登場 吸引咖啡老饕聞香而來

「2026高雄國際精品咖啡及酒品展」今天起一連四天在高雄展覽館登場，串連咖啡產業鏈、酒類品牌與多元飲品市場，打造南台灣年度飲品盛會，第一天展出就吸引許多咖啡迷聞香而來品嚐，場面十分熱鬧。

主辦單位表示此次聚焦於精品咖啡市場發展趨勢，邀請近50家來自全台的知名咖啡生豆商、設備廠商、烘焙品牌與周邊器材供應商，現場許多攤位都免費供應各種口味的咖啡讓咖啡迷品嚐，提供上千種咖啡選擇，讓咖啡愛好者，或是剛踏入咖啡世界的新手，都能找到最適合自己的咖啡豆與沖煮工具。此外，參展廠商也推出多款好康特惠，包含咖啡豆、耳掛咖啡、烘豆機、咖啡機等。

另外本屆特別規劃「茗茶區」，集結多家台灣特色茶品牌，從清香高山茶、回甘烏龍到焙火醇厚老茶，多元風味一次呈現，展現台灣製茶工藝的深厚底蘊。