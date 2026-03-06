快訊

首名赴德職業女排選手賴湘程助球隊奪冠 萬丹鄉親與有榮焉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，協助球隊奪得冠軍，消息傳回老家屏東縣萬丹鄉，鄉親都與有榮焉。圖／萬丹鄉農會提供
台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，協助球隊奪得冠軍，消息傳回老家屏東縣萬丹鄉，鄉親都與有榮焉。圖／萬丹鄉農會提供

台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，表現優異協助球隊奪得冠軍，不僅為球隊締造佳績，也寫下台灣排球史上首名運動員在歐洲一級賽事奪冠的紀錄，消息傳回老家屏東萬丹鄉，鄉親都與有榮焉。

賴湘程曾多次代表台灣出戰亞洲盃、亞錦賽與亞運等國際賽事，去年加盟德國女子排球甲級聯賽球隊圖林根蘇爾樂透女排俱樂部（VfB Suhl LOTTO Thüringen），成為台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手。

賴湘程是屏東縣萬丹鄉人，曾就讀排球勁旅學校新園國中，在排球隊期間即展現優異球技與奮戰精神，一步步挑戰更高層的的排球競技舞台，除屢次代表台灣參加國際賽事，曾在U23亞錦賽獲選最佳自由球員，並兩度獲得台灣企業排球聯賽最佳自由球員。

去年她加盟德國職業女子排球隊，是首名赴德、第二名赴歐，踏上歐洲職業女子排球殿堂的選手。日前在德國盃排球賽決賽中，協助球隊奪下冠軍，寫下台灣排球史新紀錄，消息傳回故鄉，鄉親都非常開心，縣長周春米及萬丹鄉農會都發出紅榜慶賀。

萬丹鄉農會表示，除了賴湘程在排球界為台灣爭光外，賴家長年投入地方公益活動，賴湘程的媽媽長期在萬丹鄉衛生所擔任志工，默默奉獻、服務鄉親，很不簡單。也祝福賴湘程未來持續在國際賽場上發光發熱，為台灣及家鄉帶來更多榮耀。

台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，協助球隊奪得冠軍，賴的媽媽長期在萬丹鄉衛生所擔任志工，也為女兒開心。圖／萬丹鄉農會提供
台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，協助球隊奪得冠軍，賴的媽媽長期在萬丹鄉衛生所擔任志工，也為女兒開心。圖／萬丹鄉農會提供

台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，協助球隊奪得冠軍，屏東縣長也發紅榜慶賀。圖／萬丹鄉農會提供
台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，協助球隊奪得冠軍，屏東縣長也發紅榜慶賀。圖／萬丹鄉農會提供

