寄養童隔海視訊 跨太平洋喊「愛你」阿嬤淚崩

屏東家扶中心今天安排兩場跨海視訊連線，一場是已出養至美國一年半的寄養童阿保，與曾照顧他一年半的寄養家庭視訊；另一場則是寄養童小芳，與將收養她的美國家庭首次視訊，兩場跨越太平洋的視訊，讓大洋兩岸的人都見證了愛與感動。

阿保出生後就由寄養家庭王旻翊、陳秀婷及寄養祖母照顧到一歲半，後出養至美國。這次美國收養家庭提出，希望讓阿保與寄養家庭視訊，分享孩子的成長。

阿保一看到熟悉的寄養爸媽，立刻比出愛心手勢，並說「爸爸、媽媽愛你」，讓一旁的阿嬤感動落淚說，「原來阿保還記得我們。」王旻翊與陳秀婷表示，每一名寄養童都是他們的心肝寶貝，能再次親眼看見孩子健康快樂成長，是持續投入寄養服務的最大動力。

小芳在三個月大時由寄養家庭蔡進懋、黃素貞照顧至今，已四歲多。在要收養的美國家庭也特別視訊，透過鏡頭帶小芳參觀為她準備好的房間，不但布置得溫馨可愛，還準備了她最喜歡的粉紅色腳踏車、室內溜滑梯等玩具，讓小芳對未來的生活充滿期待。

屏東家扶寄養組督導黃淑玲表示，屏東家扶近5年有60名寄養童完成出養，占寄養結案數21.32%。多數寄養家庭在孩子出養後，僅能透過照片了解孩子近況，能與已出養的孩子視訊相見十分難得。

尤其在國內收養制度下，為維持孩子收養後的穩定，多半不會安排與寄養家庭見面或視訊。今天的兩場跨國視訊，讓寄養家庭再次看見孩子，對寄養家庭而言，孩子或許離開了，但那份守護與牽掛卻始終都在。