高捷O9站BC基地評選結果出爐 欣巴巴事業集團出線

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人，將興建3棟大樓，整合商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅，打造兼具運動休閒功能的複合型地標，預計2027年8月開工、2033年10月完工。

高市捷運工程局長吳嘉昌表示，這次聯開案分為兩大部分開發。B基地將興建1棟地下4層、地上28層的商辦與商務飯店複合大樓，設112間客房與辦公單元，總樓地板面積約1.9萬坪，未來可提供前往衛武營國家藝術文化中心觀賞演出民眾及Highline運動場旅客住宿需求，有助強化周邊藝文與運動設施的服務機能。

C基地則規劃2棟地下4層、地上31層的商辦與住宅複合大樓，設置店鋪、辦公單元及智慧住宅，總樓地板面積約4.3萬坪，低樓層將引進運動用品店及運動餐廳等相關產業，營造運動休閒與商業活動結合的生活場域。

吳嘉昌指出，今年初已完成簽約的O9A基地將規劃住宅、公托與運動休閒服務產業。BC基地則透過立體空橋系統串聯A基地與苓雅運動園區，形成完整人行動線，並整合捷運站體、周邊運動設施及「高雄Highline」綠色步行系統，使運動、休閒與日常生活緊密結合。

捷運局表示，透過捷運聯合開發模式，可提升大眾運輸使用率，也有助帶動苓雅及鳳山地區商業發展與居住人口進駐。

高捷橘線O9站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人。將興建3棟大樓，打造兼具運動休閒功能的複合型地標。圖／高雄市捷運局提供