高捷O9站BC基地評選結果出爐 欣巴巴事業集團出線

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高捷橘線O9站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人。將興建3棟大樓，打造兼具運動休閒功能的複合型地標。圖／高雄市捷運局提供
高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人，將興建3棟大樓，整合商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅，打造兼具運動休閒功能的複合型地標，預計2027年8月開工、2033年10月完工。

高市捷運工程局長吳嘉昌表示，這次聯開案分為兩大部分開發。B基地將興建1棟地下4層、地上28層的商辦與商務飯店複合大樓，設112間客房與辦公單元，總樓地板面積約1.9萬坪，未來可提供前往衛武營國家藝術文化中心觀賞演出民眾及Highline運動場旅客住宿需求，有助強化周邊藝文與運動設施的服務機能。

C基地則規劃2棟地下4層、地上31層的商辦與住宅複合大樓，設置店鋪、辦公單元及智慧住宅，總樓地板面積約4.3萬坪，低樓層將引進運動用品店及運動餐廳等相關產業，營造運動休閒與商業活動結合的生活場域。

吳嘉昌指出，今年初已完成簽約的O9A基地將規劃住宅、公托與運動休閒服務產業。BC基地則透過立體空橋系統串聯A基地與苓雅運動園區，形成完整人行動線，並整合捷運站體、周邊運動設施及「高雄Highline」綠色步行系統，使運動、休閒與日常生活緊密結合。

捷運局表示，透過捷運聯合開發模式，可提升大眾運輸使用率，也有助帶動苓雅及鳳山地區商業發展與居住人口進駐。

高捷橘線O9站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人。將興建3棟大樓，打造兼具運動休閒功能的複合型地標。圖／高雄市捷運局提供
高捷橘線O9站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人。將興建3棟大樓，打造兼具運動休閒功能的複合型地標。圖／高雄市捷運局提供
高捷O9站BC基地評選結果出爐 欣巴巴事業集團出線

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及集團旗下江城建設、巴森營造獲選最優申請人，將興建3棟大樓，整合商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅，打造兼具運動休閒功能的複合型地標，預計2027年8月開工、2033年10月完工。

寄養童隔海視訊 跨太平洋喊「愛你」阿嬤淚崩

屏東家扶中心今天安排兩場跨海視訊連線，一場是已出養至美國一年半的寄養童阿保，與曾照顧他一年半的寄養家庭視訊；另一場則是寄養童小芳，與將收養她的美國家庭首次視訊，兩場跨越太平洋的視訊，讓大洋兩岸的人都見證了愛與感動。

馬祖擺暝文化季熱鬧登場 燒馬糧、元帥點戲展現元宵信仰魅力

一年一度的馬祖年度宗教文化盛事「2026擺暝文化季」自2月27日點燈揭開序幕後，各項傳統儀式與民俗活動陸續登場。今年活動由北竿芹壁境主辦，連日來包括坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」、各境宮廟遶境祈福與聚落迎神等儀式接續舉行，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，吸引大批鄉親與遊客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」的節慶氛圍。

高雄日光海島生活節今午盛大登場 8國人氣卡司、飯店南洋美食助陣

「2026日光海島生活節」今天下午在高雄熱鬧開幕，活動延伸至高雄車站下沉式廣場，與中央公園形成雙主場，規模與內容全面升級，從音樂演出、多元文化市集到運動體驗，讓民眾感受跨國海島文化魅力。

屏縣驗出首例狂犬病陽性鼬獾 加強免費施打疫苗

屏東縣春日鄉春日村2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東縣今年首例野生動物狂犬病陽性案例，動物防疫所與春日鄉公所將於3月13日上午10至12時於春日村集會所免費施打犬貓狂犬病疫苗，請民眾把握機會帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。

高雄下午停電…市府工程又扯斷電纜 居民抱怨：已經第二次

高雄市仁武區今天下午發生停電，居民驚訝「怎麼又停電」，才發現是附近八德一路上的水利局治理工程施工不慎，起重機意外扯斷電纜釀成停電，居民不滿認為過年前才發生一次工程車拉斷電桿釀上千戶大停電，呼籲施工單位應檢討、避免意外再發生。

