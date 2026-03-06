太武山文化景觀導覽影片開拍 知名歌手彭立領航心靈巡禮

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
《太武山文化景觀導覽影片》正式啟動拍攝，開鏡儀式於海印寺舉行祈福儀式，住持性海法師也在開鏡儀式中主持灑淨祈福，祝願拍攝順利完成。圖／金門縣文化局提供
《太武山文化景觀導覽影片》正式啟動拍攝，開鏡儀式於海印寺舉行祈福儀式，住持性海法師也在開鏡儀式中主持灑淨祈福，祝願拍攝順利完成。圖／金門縣文化局提供

金門縣文化局指導、太武山海印寺協力拍攝的《太武山文化景觀導覽影片》正式啟動拍攝，製作團隊昨日上午在海印寺舉行開鏡儀式，宣告這部結合文化研究、宗教信仰與影像藝術的導覽影片正式展開，期望透過這部影片，發展金門深度文化旅遊與心靈禪修體驗，為金門觀光開拓新的面向。

該片由知名導演林銀村執導，邀請歌手兼音樂製作人彭立擔任導覽人，彭立還特別創作了主題音樂，影片除透過影像呈現太武山自然景觀與人文風貌，也安排深入訪談多位金門在地文史學者，從歷史、宗教與文化角度解析太武山的發展脈絡。

彭立表示，自己與金門因緣深厚，十多年前曾在金門陽翟福慧寺舉辦為期3年的「梁皇寶懺」法會，2024年也曾在金門歷史民俗博物館策辦佛陀舍利展。她認為，太武山長久以來是金門居民的重要精神寄託，希望透過這次拍攝，以影像將戰地記憶轉化為象徵慈悲與和平的心靈旅程，讓更多人看見太武山的文化與景觀價值。

導演林銀村指出，影片將呈現「太武山十二奇景」的自然與人文特色，同時透過學者訪談，梳理太武山自宋代以來的歷史發展，以及山中摩崖石刻與宗教文化的意涵，使影片兼具文化教育與影像美學。

作為太武山重要宗教地標的海印寺，始建於宋代，已有800餘年歷史，寺方除提供文獻資料與場地協助拍攝外，包括議員周子傑、住持性海法師、文化局長陳榮昌、文管所長盧根陣、歌手彭立、林銀村導演都參與開鏡儀式，性海也在開鏡儀式中主持灑淨祈福，祝願拍攝順利完成。

製作團隊表示，希望透過這部導覽影片，讓更多人從文化與心靈角度重新認識太武山，未來也可結合旅行社推出特色行程，發展金門深度文化旅遊與心靈禪修體驗，為金門觀光開拓新的面向。

《太武山文化景觀導覽影片》正式啟動拍攝，參與開鏡儀式人員左起周子傑議員、歌手彭立、性海法師、文化局長陳榮昌、文管所長盧根陣、導演林銀村。圖／金門縣文化局提供
《太武山文化景觀導覽影片》正式啟動拍攝，參與開鏡儀式人員左起周子傑議員、歌手彭立、性海法師、文化局長陳榮昌、文管所長盧根陣、導演林銀村。圖／金門縣文化局提供

金門

