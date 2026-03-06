聽新聞
馬祖擺暝文化季熱鬧登場 燒馬糧、元帥點戲展現元宵信仰魅力
一年一度的馬祖年度宗教文化盛事「2026擺暝文化季」自2月27日點燈揭開序幕後，各項傳統儀式與民俗活動陸續登場。今年活動由北竿芹壁境主辦，連日來包括坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」、各境宮廟遶境祈福與聚落迎神等儀式接續舉行，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，吸引大批鄉親與遊客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」的節慶氛圍。
其中，坂里村舉行的「燒馬糧」儀式格外引人注目，活動中神轎在濃密鞭炮煙硝中前行擺動，象徵為神明準備兵馬糧草，也祈求新的一年平安順遂，熱鬧的迎神隊伍穿梭村落巷道，展現傳統信仰與聚落共同參與的文化特色。
另一項特色儀式則是芹壁境天后宮舉行的「元帥點戲」，依循傳統，由鐵甲元帥指示「要看戲」，安排在地居民組成的素人京劇團登台酬神演出，戲台前香火鼎盛，村民與遊客一同觀戲，呈現人神共樂的民俗景象。
連江縣政府表示，擺暝文化季是馬祖最具代表性的元宵節慶活動之一，相關活動將持續至3月中旬，壓軸活動為3月17日（農曆正月二十九日）舉行的芹壁「龍角峰祈夢」，屆時民眾可透過傳統儀式祈求指引，也為今年的擺暝文化季畫下句點。主辦單位邀請民眾走訪馬祖，親身感受島嶼獨特的元宵信仰文化與節慶魅力。
