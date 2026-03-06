高雄日光海島生活節今午盛大登場 8國人氣卡司、飯店南洋美食助陣

「2026日光海島生活節」今天下午在高雄熱鬧開幕，活動延伸至高雄車站下沉式廣場，與中央公園形成雙主場，規模與內容全面升級，從音樂演出、多元文化市集到運動體驗，讓民眾感受跨國海島文化魅力。

「日光海島生活節」由高市府行國處攜手美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處共同合作，透過音樂、市集與文化體驗，深化國際交流。其中姊妹市帛琉科羅州州長艾約斯・魯迪姆奇（Eyos Rudimch），也將率團參加。

行國處指出，日光海島生活節去年約吸引約14萬人次參與，今年場域擴大，演出陣容也更勝以往，包括葛萊美獎得主、夏威夷音樂家Daniel Ho與樂團Friends及滅火器樂團、美秀集團、芒果醬，並邀泰國樂團Whal & Dolph及印尼重金屬團Burgerkill接力演出。

三天活動期間，中央公園與高雄車站同步推出互動攝影展，透過影像呈現移工與新住民在台生活樣貌；現場並設置台、美、日、菲與泰國等多國品牌市集，民眾可體驗風靡東南亞的藤球、傳統竹竿舞及匹克球等活動，感受海島文化。

民眾只要在兩大場域完成指定任務集章，即有機會抽中聯合航空提供的高雄飛東京及台北飛關島來回機票、日航酒店提供的金波典藏客房住宿券、日本料理飛翔餐券等。

響應今年日光海島文化節，高雄洲際酒店內的HAWKER 好客南洋餐廳，即起至4月30日也推出「南洋集錦巡禮」，採「精選主餐搭配集錦無限續點」，打造南洋料理主題饗宴。

餐廳精選金沙魚皮、印尼巴東醬炒海鮮、新加坡肉骨茶與馬來咖哩雞等15道料理，並搭配椰絲球等甜點，呈現南洋料理在香料、酸辣與層次風味上的特色。業者希望透過分享式餐飲設計，讓民眾體驗多國飲食文化。

