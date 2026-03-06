快訊

屏縣驗出首例狂犬病陽性鼬獾 加強免費施打疫苗

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣春日鄉春日村2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東縣今年首例。圖／縣府提供
屏東縣春日鄉春日村2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東縣今年首例。圖／縣府提供

屏東縣春日鄉春日村2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東縣今年首例野生動物狂犬病陽性案例，動物防疫所與春日鄉公所將於3月13日上午10至12時於春日村集會所免費施打犬貓狂犬病疫苗，請民眾把握機會帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。

動防所表示，這次除了春日鄉周邊區域外，縣府也在其他高風險鄉鎮密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，包括恆春、獅子、枋山等鄉鎮，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，或至動物醫院完成狂犬病疫苗施打。

動防所表示，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾及白鼻心等野生動物。依「動物傳染病防治條例」規定，每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動防所呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、每年要帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，預防狂犬病傳播。民眾若有發現死亡食肉目野生動物，如鼬獾、白鼻心、食蟹獴等，可通報屏東縣動物防疫所08-7224109送驗。

動物醫院 屏東縣 野生動物

相關新聞

屏東縣春日鄉春日村2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東縣今年首例野生動物狂犬病陽性案例，動物防疫所與春日鄉公所將於3月13日上午10至12時於春日村集會所免費施打犬貓狂犬病疫苗，請民眾把握機會帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。

高雄下午停電…市府工程又扯斷電纜 居民抱怨：已經第二次

高雄市仁武區今天下午發生停電，居民驚訝「怎麼又停電」，才發現是附近八德一路上的水利局治理工程施工不慎，起重機意外扯斷電纜釀成停電，居民不滿認為過年前才發生一次工程車拉斷電桿釀上千戶大停電，呼籲施工單位應檢討、避免意外再發生。

白沙屯「粉紅超跑」又要來高雄 3月15日與旗山媽祖合體遶境

繼去年底「三山媽祖會師」盛會後，高雄本月中旬將再度迎來苗栗通霄的白沙屯媽祖。旗山天后宮表示，拱天宮媽祖預計3月15日蒞臨旗山天后宮會香，並與旗山媽祖聯合遶境，當天將開放「躦轎腳」，為地方信眾祈福消災。

一貫道金門崇慧講堂動土1年半完工 8千萬打造修行心靈據點

在金門擁有逾千名信眾的一貫道，今日上午舉行發一崇德台北道場金門區「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，象徵金門道務發展邁入新階段。典禮由財團法人崇德文化教育基金會暨負責群、台北道場代表群率眾遵循古禮，點燭獻供、禮敬福德正神，祈求工程順利平安，未來講堂落成後將成為兼具宗教修持、文化交流與心靈教育功能的重要據點。

美國關島總督率團拜訪　與高雄締結姊妹市

高雄市政府今天與美國關島締結姊妹市，率團訪問高雄的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與高...

松鼠不要來！ 「驚蟄」到 台電屏東區處要讓電網「鳥獸散」

今天節氣進入驚蟄，象徵陽春三月、萬物復甦，台電屏東區營業處啟動線路重點維護工作，加強防範鳥獸事故，區處配電線路班展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」活動，將進行大規模電網維護，確保屏東縣供電穩定。

