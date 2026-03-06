聽新聞
屏縣驗出首例狂犬病陽性鼬獾 加強免費施打疫苗
屏東縣春日鄉春日村2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東縣今年首例野生動物狂犬病陽性案例，動物防疫所與春日鄉公所將於3月13日上午10至12時於春日村集會所免費施打犬貓狂犬病疫苗，請民眾把握機會帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。
動防所表示，這次除了春日鄉周邊區域外，縣府也在其他高風險鄉鎮密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，包括恆春、獅子、枋山等鄉鎮，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，或至動物醫院完成狂犬病疫苗施打。
動防所表示，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾及白鼻心等野生動物。依「動物傳染病防治條例」規定，每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
動防所呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、每年要帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，預防狂犬病傳播。民眾若有發現死亡食肉目野生動物，如鼬獾、白鼻心、食蟹獴等，可通報屏東縣動物防疫所08-7224109送驗。
