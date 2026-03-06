快訊

澎湖元宵乞龜　金靈龜、金磚龜去處底定

中央社／ 澎湖縣6日電
澎湖115年元宵乞龜活動，5日深夜才告確定，馬公鎖港北極殿260兩金靈龜，由信眾以4相乞得。圖／中央社
澎湖115年元宵乞龜活動，5日深夜才告確定，馬公鎖港北極殿260兩金靈龜，由信眾以4相乞得。圖／中央社

澎湖縣今年元宵乞龜活動，最具份量金靈龜、金磚龜去處昨天深夜底定，至於龍門觀音宮4萬8500斤米包龜，今年無人擲筊乞求，未來去向由廟方管理委員會開會後決定。

馬公山水上帝廟431兩金靈龜（市價約新台幣8646萬元）與鎖港北極殿260兩（市價約新台幣5215萬元）金靈龜在昨天最後壓軸擲筊中，由信眾分別以6相和4相乞得，明年將各加1兩和2兩黃金奉還。此外，湖西尖山顯濟殿金磚龜也順利由信眾乞得。

擲筊乞得金龜者須提相對房產等擔保，在完成手續和辦妥還願程序，金龜擇日送交信眾或由廟方管理，隔年金靈須奉還。

乞龜是澎湖古老傳統，為祈求來年豐收與平安，居民會在元宵節透過向神明擲筊，祈求以米、麵、糕點或黃金製作的「平安龜」回家。

澎湖今年元宵乞龜活動，全縣200多座宮廟有1到5天熱鬧系列活動，其中馬公市烏崁靖海宮持續到8日。

相關新聞

高雄日光海島生活節今午盛大登場 8國人氣卡司、飯店南洋美食助陣

「2026日光海島生活節」今天下午在高雄熱鬧開幕，活動延伸至高雄車站下沉式廣場，與中央公園形成雙主場，規模與內容全面升級，從音樂演出、多元文化市集到運動體驗，讓民眾感受跨國海島文化魅力。

屏縣驗出首例狂犬病陽性鼬獾 加強免費施打疫苗

屏東縣春日鄉春日村2月26日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東縣今年首例野生動物狂犬病陽性案例，動物防疫所與春日鄉公所將於3月13日上午10至12時於春日村集會所免費施打犬貓狂犬病疫苗，請民眾把握機會帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。

高雄下午停電…市府工程又扯斷電纜 居民抱怨：已經第二次

高雄市仁武區今天下午發生停電，居民驚訝「怎麼又停電」，才發現是附近八德一路上的水利局治理工程施工不慎，起重機意外扯斷電纜釀成停電，居民不滿認為過年前才發生一次工程車拉斷電桿釀上千戶大停電，呼籲施工單位應檢討、避免意外再發生。

白沙屯「粉紅超跑」又要來高雄 3月15日與旗山媽祖合體遶境

繼去年底「三山媽祖會師」盛會後，高雄本月中旬將再度迎來苗栗通霄的白沙屯媽祖。旗山天后宮表示，拱天宮媽祖預計3月15日蒞臨旗山天后宮會香，並與旗山媽祖聯合遶境，當天將開放「躦轎腳」，為地方信眾祈福消災。

一貫道金門崇慧講堂動土1年半完工 8千萬打造修行心靈據點

在金門擁有逾千名信眾的一貫道，今日上午舉行發一崇德台北道場金門區「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，象徵金門道務發展邁入新階段。典禮由財團法人崇德文化教育基金會暨負責群、台北道場代表群率眾遵循古禮，點燭獻供、禮敬福德正神，祈求工程順利平安，未來講堂落成後將成為兼具宗教修持、文化交流與心靈教育功能的重要據點。

美國關島總督率團拜訪　與高雄締結姊妹市

高雄市政府今天與美國關島締結姊妹市，率團訪問高雄的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與高...

