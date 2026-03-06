聽新聞
澎湖元宵乞龜 金靈龜、金磚龜去處底定
澎湖縣今年元宵乞龜活動，最具份量金靈龜、金磚龜去處昨天深夜底定，至於龍門觀音宮4萬8500斤米包龜，今年無人擲筊乞求，未來去向由廟方管理委員會開會後決定。
馬公山水上帝廟431兩金靈龜（市價約新台幣8646萬元）與鎖港北極殿260兩（市價約新台幣5215萬元）金靈龜在昨天最後壓軸擲筊中，由信眾分別以6相和4相乞得，明年將各加1兩和2兩黃金奉還。此外，湖西尖山顯濟殿金磚龜也順利由信眾乞得。
擲筊乞得金龜者須提相對房產等擔保，在完成手續和辦妥還願程序，金龜擇日送交信眾或由廟方管理，隔年金靈須奉還。
乞龜是澎湖古老傳統，為祈求來年豐收與平安，居民會在元宵節透過向神明擲筊，祈求以米、麵、糕點或黃金製作的「平安龜」回家。
澎湖今年元宵乞龜活動，全縣200多座宮廟有1到5天熱鬧系列活動，其中馬公市烏崁靖海宮持續到8日。
