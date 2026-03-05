康木祥鋼纜作品巡迴展 馬祖南竿、東引登場

藝術家康木祥鋼纜作品離島巡迴展，最終站落腳馬祖，2件作品今天起至明年11月23日，在南竿北海遊憩區與東引忠誠門廣場展出。

馬祖國家風景區管理處今天舉辦康木祥鋼纜作品離島巡迴展壓軸站揭幕儀式，此次共展出2件作品「如意生命」與「雙生」，將從今天起至明年11月23日止，分別展示於南竿北海遊憩區遊客中心前廣場及東引忠誠門廣場。

康木祥致詞表示，曾在東引當兵，退伍後才開始創作生涯；馬祖好山好水，適合沉澱思考。此次展出的2件作品，由廢棄鋼索再生製作，巡展世界各地後到了馬祖，蘊含串聯離島與世界意涵，加上運送至馬祖須跨越240海里，十分辛苦，盼「不要再送回台灣本島」。

馬管處指出，康木祥以重生與永續的概念，將廢棄鋼索轉化為藝術品，與馬祖獨特的戰地遺構、海洋文化及在地精神不謀而合。「如意生命」與「雙生」作品象徵對島嶼與旅人的祝福，不僅為南竿與東引帶來新的藝術風貌，也透過其創作能量，讓世界看見馬祖的獨特魅力。

此外，馬管處表示，即日起至5月20日止，民眾與「如意生命」、「雙生」作品露臉合照，並將照片上傳至「馬祖愛趴GO」Facebook粉絲專頁並留言，憑貼文即可至南竿或東引遊客中心領取限量紀念品。