高雄下午停電…市府工程又扯斷電纜 居民抱怨：已經第二次

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
高雄仁武水利局工程施工不慎拉斷電纜，台電緊急在下午4時許完成搶修。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市仁武區今天下午發生停電，居民驚訝「怎麼又停電」，才發現是附近八德一路上的水利局治理工程施工不慎，起重機意外扯斷電纜釀成停電，居民不滿認為過年前才發生一次工程車拉斷電桿釀上千戶大停電，呼籲施工單位應檢討、避免意外再發生。

據了解，這起意外發生在今天下午1時51分，水利局於仁武區進行八涳橋工程時，現場施工的吊車因操作不慎，觸及並勾落上方電線，造成八德一路一帶停電。

台電鳳山區營業處說明，台電於下午2時11分接獲通報仁武區八德一路一帶停電後，立即派員前往現場查修，確認受影響用戶共計17戶，經加派人力全力搶修，已於下午4時33分完成全部復電。

然而當地居民氣憤指出，該區域先前就曾發生過一次施工不慎扯斷電纜的事件，過年前當地工程施工時，就發生工程車扯斷電纜甚至電桿的意外，還造成上千戶大停電，如今同樣的戲碼又再度上演，令居民困擾，呼籲施工單位必須徹底檢討，別把工安當兒戲。

針對廠商施工疏失，高雄市府水利局強調，公共工程的施工安全攸關市民權益，絕不容許任何妥協。事故發生第一時間已通報警消並管制現場，確認無人員傷亡後，即要求施工團隊全面停工。

水利局表示，後續將依契約規定從嚴究責、採取重罰，並責成廠商提出具體改善與防範計畫，經市府確認完善後方可復工。未來將同步加強轄管工區的施工稽核與高風險作業管理，特別是針對起重吊掛及臨近電力設施的工程，將嚴格要求落實停工點檢、專責指揮及警戒區域等標準作業程序，杜絕類似事故重演。

公共工程

