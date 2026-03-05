快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯「粉紅超跑」又要來高雄 3月15日與旗山媽祖合體遶境

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
去年底白沙屯媽祖曾到高雄參與盛會，3月15日將到旗山天后宮會香，屆時舉辦雙媽祖遶境祈福。圖／旗山天后宮公
去年底白沙屯媽祖曾到高雄參與盛會，3月15日將到旗山天后宮會香，屆時舉辦雙媽祖遶境祈福。圖／旗山天后宮公

繼去年底「三山媽祖會師」盛會後，高雄本月中旬將再度迎來苗栗通霄的白沙屯媽祖。旗山天后宮表示，拱天宮媽祖預計3月15日蒞臨旗山天后宮會香，並與旗山媽祖聯合遶境，當天將開放「躦轎腳」，為地方信眾祈福消災。

天后宮表示，3月15清晨7時，旗山媽祖遶境隊伍將在鼓山國小恭迎白沙屯媽祖蒞臨，兩尊媽祖會合後，8時燃放「起馬炮」，隨即展開旗山地區平安遶境，沿途開放信眾「躦轎腳」，讓民眾在媽祖鑾轎之下祈求平安、健康與順遂。

中午12時，遶境隊伍返回旗山天后宮，廟埕再次開放信眾「躦轎腳」，現場安排多位歌手演唱媽祖聖歌，透過音樂與信仰結合，營造溫暖莊嚴的宗教氛圍。下午2時恭送白沙屯媽祖起駕回鑾。

天后宮說，當天除雙媽祖遶境盛會之外，鄰近旗山天后宮的旗山福德祠慶祝土地公聖誕千秋，也將舉辦「黃金龜五色筊擲筊」活動，參與者只要擲出五個不同顏色的聖筊，就有機會獲得一組純黃金打造的黃金龜，盼將好運與祝福分享給有緣信眾。

去年底白沙屯媽祖曾到高雄參與盛會，3月15日將到旗山天后宮會香，屆時舉辦雙媽祖遶境祈福。圖／旗山天后宮公
去年底白沙屯媽祖曾到高雄參與盛會，3月15日將到旗山天后宮會香，屆時舉辦雙媽祖遶境祈福。圖／旗山天后宮公

粉紅超跑 高雄 天后宮

延伸閱讀

全台瘋媽祖商機爆發！雄獅推「減壓式朝聖」999元起

馬年走春拜拜必去！全台八大人氣廟宇「這間」最受矚目

大甲媽遶境日將出爐 雲林「朝聖大橋」趕進度免繞路

國運籤喜憂參半？奉天宮抽上上籤 朝天宮「黃金忽然變成鐵」

相關新聞

高雄下午停電…市府工程又扯斷電纜 居民抱怨：已經第二次

高雄市仁武區今天下午發生停電，居民驚訝「怎麼又停電」，才發現是附近八德一路上的水利局治理工程施工不慎，起重機意外扯斷電纜釀成停電，居民不滿認為過年前才發生一次工程車拉斷電桿釀上千戶大停電，呼籲施工單位應檢討、避免意外再發生。

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

白沙屯「粉紅超跑」又要來高雄 3月15日與旗山媽祖合體遶境

繼去年底「三山媽祖會師」盛會後，高雄本月中旬將再度迎來苗栗通霄的白沙屯媽祖。旗山天后宮表示，拱天宮媽祖預計3月15日蒞臨旗山天后宮會香，並與旗山媽祖聯合遶境，當天將開放「躦轎腳」，為地方信眾祈福消災。

一貫道金門崇慧講堂動土1年半完工 8千萬打造修行心靈據點

在金門擁有逾千名信眾的一貫道，今日上午舉行發一崇德台北道場金門區「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，象徵金門道務發展邁入新階段。典禮由財團法人崇德文化教育基金會暨負責群、台北道場代表群率眾遵循古禮，點燭獻供、禮敬福德正神，祈求工程順利平安，未來講堂落成後將成為兼具宗教修持、文化交流與心靈教育功能的重要據點。

美國關島總督率團拜訪　與高雄締結姊妹市

高雄市政府今天與美國關島締結姊妹市，率團訪問高雄的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與高...

松鼠不要來！ 「驚蟄」到 台電屏東區處要讓電網「鳥獸散」

今天節氣進入驚蟄，象徵陽春三月、萬物復甦，台電屏東區營業處啟動線路重點維護工作，加強防範鳥獸事故，區處配電線路班展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」活動，將進行大規模電網維護，確保屏東縣供電穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。