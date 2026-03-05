白沙屯「粉紅超跑」又要來高雄 3月15日與旗山媽祖合體遶境

繼去年底「三山媽祖會師」盛會後，高雄本月中旬將再度迎來苗栗通霄的白沙屯媽祖。旗山天后宮表示，拱天宮媽祖預計3月15日蒞臨旗山天后宮會香，並與旗山媽祖聯合遶境，當天將開放「躦轎腳」，為地方信眾祈福消災。

天后宮表示，3月15清晨7時，旗山媽祖遶境隊伍將在鼓山國小恭迎白沙屯媽祖蒞臨，兩尊媽祖會合後，8時燃放「起馬炮」，隨即展開旗山地區平安遶境，沿途開放信眾「躦轎腳」，讓民眾在媽祖鑾轎之下祈求平安、健康與順遂。

中午12時，遶境隊伍返回旗山天后宮，廟埕再次開放信眾「躦轎腳」，現場安排多位歌手演唱媽祖聖歌，透過音樂與信仰結合，營造溫暖莊嚴的宗教氛圍。下午2時恭送白沙屯媽祖起駕回鑾。

天后宮說，當天除雙媽祖遶境盛會之外，鄰近旗山天后宮的旗山福德祠慶祝土地公聖誕千秋，也將舉辦「黃金龜五色筊擲筊」活動，參與者只要擲出五個不同顏色的聖筊，就有機會獲得一組純黃金打造的黃金龜，盼將好運與祝福分享給有緣信眾。