一貫道金門崇慧講堂動土1年半完工 8千萬打造修行心靈據點

在金門擁有逾千名信眾的一貫道，今日上午舉行發一崇德台北道場金門區「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，象徵金門道務發展邁入新階段。典禮由財團法人崇德文化教育基金會暨負責群、台北道場代表群率眾遵循古禮，點燭獻供、禮敬福德正神，祈求工程順利平安，未來講堂落成後將成為兼具宗教修持、文化交流與心靈教育功能的重要據點。

動土典禮於上午9時30分展開，由負責群李奇豪老點傳師、謝坤德老點傳師率領各點傳師、講師及工作人員虔敬上香，感念天恩師德與祖師護佑；隨後進行奠基祝禱，20位動土官依序揮鏟動土，象徵「動土大吉、工程順利」、「崇慧佛院、聖業永固」、「人才濟濟、道務宏展」，現場氣氛莊嚴隆重。

典禮吸引多位地方人士到場祝賀，包括金門縣副縣長李文良、立法委員陳玉珍辦公室主任董志謀、金湖鎮長陳文顧、金門區漁會理事長陳水義等人。李文良致詞時分享，他過去在美國求學時，室友正是一貫道道親，讓他印象深刻；他也祝福工程如期如質完成，未來講堂落成後除提供信眾清淨修持空間，也能作為聯誼、傳道與文化交流的平台，並結合公益講座與社區活動，為金門宗教文化與觀光發展增添新動能。

道場表示，崇慧講堂未來將成為「在地人的心靈加油站」，規劃定期舉辦讀經班、生命教育講座、親子與青年課程等活動，推廣倫理道德與品格教育，並結合公益服務關懷弱勢，凝聚社區向善力量。

一貫道發一崇德道親目前全國超過百萬人，金門道務可追溯至民國78年，由三重明誠佛堂紀慶豐點傳師引進，至今金門設有4個公壇與6個家壇，道親約上千人。講堂基地位在尚義村，由地主王建發、翁麗華伉儷慷慨捐地，提供道場興建佛堂，成為地方宗教發展的重要助力。

據了解，崇慧講堂總樓地板面積逾1600平方公尺，外觀延續傳統道場莊嚴風格，內部則融入節能環保理念，設置主講堂與多功能教室，可供講座、讀書會與各類文化活動使用。整體工程預計約一年半完工，經費約新台幣8000萬元，由信眾與各界善款共同支持完成。

值得一提的是，動土典禮當天一早金門下起大雨，但活動開始時雨勢停歇，儀式結束後更一度出現陽光，不少信眾視為吉兆，嘖嘖稱奇。典禮最後，全場齊唱《崇德大躍進》，展現向心力與弘法願景。

當天也有來自台北、桃園及士林、板橋、中永和等地道親跨海到場見證，不少人扶老攜幼參與，現場聚集了約200多人共同見證，在香煙繚繞中默默祝禱。隨著工程正式啟建，崇慧講堂未來可望成為金門推動宗教文化、社區教育與心靈關懷的重要據點。

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，活動一開始還有精彩的表演。記者蔡家蓁／攝影

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，負責群點傳師李奇豪（中）率領貴賓與道親一起上香祈福。記者蔡家蓁／攝影

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，金門副縣長李文良在致詞時分享，他過去在美國求學時，室友正是一貫道道親，讓他印象深刻。記者蔡家蓁／攝影

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，除了貴賓動土，現場也出動怪手舉行動工儀式。記者蔡家蓁／攝影