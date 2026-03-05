快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

一貫道金門崇慧講堂動土1年半完工 8千萬打造修行心靈據點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，包括金門副縣長李文良（右一）與負責群點傳師李奇豪率領點傳師共同主持動土。記者蔡家蓁／攝影
發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，包括金門副縣長李文良（右一）與負責群點傳師李奇豪率領點傳師共同主持動土。記者蔡家蓁／攝影

在金門擁有逾千名信眾的一貫道，今日上午舉行發一崇德台北道場金門區「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，象徵金門道務發展邁入新階段。典禮由財團法人崇德文化教育基金會暨負責群、台北道場代表群率眾遵循古禮，點燭獻供、禮敬福德正神，祈求工程順利平安，未來講堂落成後將成為兼具宗教修持、文化交流與心靈教育功能的重要據點。

動土典禮於上午9時30分展開，由負責群李奇豪老點傳師、謝坤德老點傳師率領各點傳師、講師及工作人員虔敬上香，感念天恩師德與祖師護佑；隨後進行奠基祝禱，20位動土官依序揮鏟動土，象徵「動土大吉、工程順利」、「崇慧佛院、聖業永固」、「人才濟濟、道務宏展」，現場氣氛莊嚴隆重。

典禮吸引多位地方人士到場祝賀，包括金門縣副縣長李文良、立法委員陳玉珍辦公室主任董志謀、金湖鎮長陳文顧、金門區漁會理事長陳水義等人。李文良致詞時分享，他過去在美國求學時，室友正是一貫道道親，讓他印象深刻；他也祝福工程如期如質完成，未來講堂落成後除提供信眾清淨修持空間，也能作為聯誼、傳道與文化交流的平台，並結合公益講座與社區活動，為金門宗教文化與觀光發展增添新動能。

道場表示，崇慧講堂未來將成為「在地人的心靈加油站」，規劃定期舉辦讀經班、生命教育講座、親子與青年課程等活動，推廣倫理道德與品格教育，並結合公益服務關懷弱勢，凝聚社區向善力量。

一貫道發一崇德道親目前全國超過百萬人，金門道務可追溯至民國78年，由三重明誠佛堂紀慶豐點傳師引進，至今金門設有4個公壇與6個家壇，道親約上千人。講堂基地位在尚義村，由地主王建發、翁麗華伉儷慷慨捐地，提供道場興建佛堂，成為地方宗教發展的重要助力。

據了解，崇慧講堂總樓地板面積逾1600平方公尺，外觀延續傳統道場莊嚴風格，內部則融入節能環保理念，設置主講堂與多功能教室，可供講座、讀書會與各類文化活動使用。整體工程預計約一年半完工，經費約新台幣8000萬元，由信眾與各界善款共同支持完成。

值得一提的是，動土典禮當天一早金門下起大雨，但活動開始時雨勢停歇，儀式結束後更一度出現陽光，不少信眾視為吉兆，嘖嘖稱奇。典禮最後，全場齊唱《崇德大躍進》，展現向心力與弘法願景。

當天也有來自台北、桃園及士林、板橋、中永和等地道親跨海到場見證，不少人扶老攜幼參與，現場聚集了約200多人共同見證，在香煙繚繞中默默祝禱。隨著工程正式啟建，崇慧講堂未來可望成為金門推動宗教文化、社區教育與心靈關懷的重要據點。

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，活動一開始還有精彩的表演。記者蔡家蓁／攝影
一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，活動一開始還有精彩的表演。記者蔡家蓁／攝影

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，負責群點傳師李奇豪（中）率領貴賓與道親一起上香祈福。記者蔡家蓁／攝影
一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，負責群點傳師李奇豪（中）率領貴賓與道親一起上香祈福。記者蔡家蓁／攝影

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，金門副縣長李文良在致詞時分享，他過去在美國求學時，室友正是一貫道道親，讓他印象深刻。記者蔡家蓁／攝影
一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，金門副縣長李文良在致詞時分享，他過去在美國求學時，室友正是一貫道道親，讓他印象深刻。記者蔡家蓁／攝影

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，除了貴賓動土，現場也出動怪手舉行動工儀式。記者蔡家蓁／攝影
一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，除了貴賓動土，現場也出動怪手舉行動工儀式。記者蔡家蓁／攝影

一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，與會貴賓、信眾共同合影。記者蔡家蓁／攝影
一貫道發一崇德台北道場金門區今天舉行「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，與會貴賓、信眾共同合影。記者蔡家蓁／攝影

延伸閱讀

南山人壽信義 A26拚明年初完工 成信義區商辦最大房東、租金行情看升

金門啟動「玩數學」教育新布局 把數學從課本搬進生活

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

周末起點燈 佛光山小巨蛋辦祈福法會

相關新聞

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長

恆春基督教醫院第25任院長就任，由黃健榮第三度接任。黃健榮在恆基服務逾30年，第三度接任院長，將深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少遠距轉診的不便及風險。

一貫道金門崇慧講堂動土1年半完工 8千萬打造修行心靈據點

在金門擁有逾千名信眾的一貫道，今日上午舉行發一崇德台北道場金門區「金門崇慧講堂奠基暨動工典禮」，象徵金門道務發展邁入新階段。典禮由財團法人崇德文化教育基金會暨負責群、台北道場代表群率眾遵循古禮，點燭獻供、禮敬福德正神，祈求工程順利平安，未來講堂落成後將成為兼具宗教修持、文化交流與心靈教育功能的重要據點。

美國關島總督率團拜訪　與高雄締結姊妹市

高雄市政府今天與美國關島締結姊妹市，率團訪問高雄的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與高...

松鼠不要來！ 「驚蟄」到 台電屏東區處要讓電網「鳥獸散」

今天節氣進入驚蟄，象徵陽春三月、萬物復甦，台電屏東區營業處啟動線路重點維護工作，加強防範鳥獸事故，區處配電線路班展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」活動，將進行大規模電網維護，確保屏東縣供電穩定。

一生守護新生命！行醫40年屏基婦產科醫師吳蘭香癌逝享年67歲

在無數產房燈光下迎接新生命的屏東基督教醫院婦產科醫師吳蘭香行醫40年，近日癌逝，享年67歲。消息傳出後，許多曾受她照顧婦女紛表達不捨與感念，讓跨越數十年的醫病情誼，再次被喚起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。