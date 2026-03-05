美國關島總督率團拜訪　與高雄締結姊妹市

高雄市政府今天與美國關島締結姊妹市，率團訪問高雄的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與高雄市長陳其邁簽署姊妹市協定，再添高雄深化台美城市外交重要里程碑。

2025年曾率團造訪高雄的古蕾露這次率關島觀光局、經濟發展局等代表團成員再度拜訪，完成姊妹市簽署程序，展現雙方推動長遠夥伴關係決心。

陳其邁歡迎古蕾露再次率團到訪高雄，雙方暢談雙邊交流，包括全力支持發展觀光旅遊合作，並在文化、智慧醫療及教育等議題深入交換意見，期盼締盟後開展多元實質合作。

陳其邁表示，高雄與關島在觀光產業、海洋永續及教育交流等面向具高度互補性，締結姊妹市象徵兩市情誼深化，也奠定未來合作基礎，雙方將在觀光、文化、教育、農漁業及城市治理等多領域合作。

古蕾露說，關島與台灣共享南島民族文化，廣納世界各地族群及遊客，觀光資源是關島最重要資產，希望提升兩地人民互訪及發展。

古蕾露表示，高雄有半導體及水產養殖產業成熟技術，期待未來深化觀光、農漁業、醫療及智慧治理等領域交流，拓展技術合作機會。

高市府行政暨國際處會後發布新聞稿表示，關島觀光局已連2年參與高雄「日光海島生活節」，推廣關島特色文化與觀光資源，今年由古蕾露率團出席開幕式，深化雙方在海島文化與觀光行銷上合作基礎。

行政暨國際處長張硯卿說，高雄推動台美在智慧城市、產業轉型、教育合作及文化交流等面向多元合作，未來將持續透過城市大型國際活動，促進城市實質互動，深化與美國各城市合作夥伴關係。