美國關島總督率團拜訪　與高雄締結姊妹市

中央社／ 記者蔡孟妤高雄5日電

高雄市政府今天與美國關島締結姊妹市，率團訪問高雄的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與高雄市長陳其邁簽署姊妹市協定，再添高雄深化台美城市外交重要里程碑。

2025年曾率團造訪高雄的古蕾露這次率關島觀光局、經濟發展局等代表團成員再度拜訪，完成姊妹市簽署程序，展現雙方推動長遠夥伴關係決心。

陳其邁歡迎古蕾露再次率團到訪高雄，雙方暢談雙邊交流，包括全力支持發展觀光旅遊合作，並在文化、智慧醫療及教育等議題深入交換意見，期盼締盟後開展多元實質合作。

陳其邁表示，高雄與關島在觀光產業、海洋永續及教育交流等面向具高度互補性，締結姊妹市象徵兩市情誼深化，也奠定未來合作基礎，雙方將在觀光、文化、教育、農漁業及城市治理等多領域合作。

古蕾露說，關島與台灣共享南島民族文化，廣納世界各地族群及遊客，觀光資源是關島最重要資產，希望提升兩地人民互訪及發展。

古蕾露表示，高雄有半導體及水產養殖產業成熟技術，期待未來深化觀光、農漁業、醫療及智慧治理等領域交流，拓展技術合作機會。

高市府行政暨國際處會後發布新聞稿表示，關島觀光局已連2年參與高雄「日光海島生活節」，推廣關島特色文化與觀光資源，今年由古蕾露率團出席開幕式，深化雙方在海島文化與觀光行銷上合作基礎。

行政暨國際處長張硯卿說，高雄推動台美在智慧城市、產業轉型、教育合作及文化交流等面向多元合作，未來將持續透過城市大型國際活動，促進城市實質互動，深化與美國各城市合作夥伴關係。

關島 高雄市 姊妹市

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長

恆春基督教醫院第25任院長就任，由黃健榮第三度接任。黃健榮在恆基服務逾30年，第三度接任院長，將深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少遠距轉診的不便及風險。

美國關島總督率團拜訪　與高雄締結姊妹市

高雄市政府今天與美國關島締結姊妹市，率團訪問高雄的關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與高...

松鼠不要來！ 「驚蟄」到 台電屏東區處要讓電網「鳥獸散」

今天節氣進入驚蟄，象徵陽春三月、萬物復甦，台電屏東區營業處啟動線路重點維護工作，加強防範鳥獸事故，區處配電線路班展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」活動，將進行大規模電網維護，確保屏東縣供電穩定。

一生守護新生命！行醫40年屏基婦產科醫師吳蘭香癌逝享年67歲

在無數產房燈光下迎接新生命的屏東基督教醫院婦產科醫師吳蘭香行醫40年，近日癌逝，享年67歲。消息傳出後，許多曾受她照顧婦女紛表達不捨與感念，讓跨越數十年的醫病情誼，再次被喚起。

高雄野鳥窗殺事件頻傳 議員籲綠建築自治條例加入防窗殺設計

近年大量綠建築採用玻璃窗戶或落地窗，強調採光同時，卻造成大量野鳥誤認可以通過而導致「窗殺」，據統計全台每年百萬隻野鳥因窗殺而死，高雄市立美術館3年前在窗戶外貼上密集圓點貼紙，防止鳥類撞擊獲成效，但全市高樓和校園每年仍不時發生鳥類窗殺，議員建議高市綠建築自治條例應加入鳥類防窗殺設計，率先成為首個鳥類友善城市。

