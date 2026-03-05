聽新聞
松鼠不要來！ 「驚蟄」到 台電屏東區處要讓電網「鳥獸散」
今天節氣進入驚蟄，象徵陽春三月、萬物復甦，台電屏東區營業處啟動線路重點維護工作，加強防範鳥獸事故，區處配電線路班展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」活動，將進行大規模電網維護，確保屏東縣供電穩定。
屏東區處表示，電網維護要落實七大關鍵措施，包括鄰近變電所圍牆內、外樹木修剪、鳥巢摘除，減少跳電事故；樹木修剪、配電變壓器吊檢、架空被覆線汰換，提升線路供電可靠度；運用紅外線熱影像技術監測設備溫度，提前預警異常狀況。
配電管路防挖宣導並加強施工單位與民眾溝通；自備開關箱孔洞檢查以防止異物進入開關箱；高壓盤電驛設定值與圖面一致性檢查，確保電驛保護裝置設定精確；責任分界點接頭紅外線檢測，防止因接觸不良導致供電中斷。
屏東區處長仇忠銘表示，台電屏東區處去年高壓設備停電事故降至145件，今年目標是控管為130件。春季氣候變化劇烈，雷擊、鳥獸活動、樹竹萌生等外力因素，都可能影響電力設備穩定運行。線路課將強化電網巡檢，提前消除潛在風險，把設備故障可能性降至最低，確保屏東供電品質提升。
