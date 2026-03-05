松鼠不要來！ 「驚蟄」到 台電屏東區處要讓電網「鳥獸散」

近年大量綠建築採用玻璃窗戶或落地窗，強調採光同時，卻造成大量野鳥誤認可以通過而導致「窗殺」，據統計全台每年百萬隻野鳥因窗殺而死，高雄市立美術館3年前在窗戶外貼上密集圓點貼紙，防止鳥類撞擊獲成效，但全市高樓和校園每年仍不時發生鳥類窗殺，議員建議高市綠建築自治條例應加入鳥類防窗殺設計，率先成為首個鳥類友善城市。

2026-03-05 12:00