一生守護新生命！行醫40年屏基婦產科醫師吳蘭香癌逝享年67歲

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏基婦產科醫師吳蘭香行醫40年，握著病人的手一起禱告。圖／屏基提供
屏基婦產科醫師吳蘭香行醫40年，握著病人的手一起禱告。圖／屏基提供

在無數產房燈光下迎接新生命的屏東基督教醫院婦產科醫師吳蘭香行醫40年，近日癌逝，享年67歲。消息傳出後，許多曾受她照顧婦女紛表達不捨與感念，讓跨越數十年的醫病情誼，再次被喚起。

屏基婦產科醫師吳蘭香在汶萊完成高中學業後來台求學，1986年7月從台灣大學醫學系畢業。因著基督教信仰，她來到台灣最南端的屏東基督教醫院服務。40年來，她深耕屏東，成為無數家庭信賴婦產科醫師，甚至出現「媽媽當年給她接生，女兒長大後也找她產檢」跨代情誼。

「溫柔，是許多病人對醫師吳蘭香最直接的形容」，無論產檢、超音波檢查，或病情解釋，吳蘭香總是不疾不徐，耐心回答。從頭圍、心跳、胎兒體重到周數大小，她一一確認，從早診看到夜晚也少有倦色。即使候診時間較長，病人仍甘願等待，只因「看完很安心」。

屏基指出，吳蘭香曾在春節值班期間，24小時內接生2、30名新生兒；也曾接生四胞胎。新冠疫情嚴峻時，她穿上全套防護裝備進入負壓病房，為確診孕婦以自然產方式接生，陪伴產婦度過恐懼時刻。她也曾為高齡且合併子癲前症、妊娠糖尿病及胎位不正的孕婦緊急接生，產婦產後併發肺栓塞，歷經十天驚險治療才平安出院。對她而言，每一次生產，都是與風險拔河、為生命守關。

信仰，是吳蘭香行醫路最深的依靠。她曾分享，從醫讓她學習到「隨時倚靠神，呼求祂的名」。曾有一次剖腹生產手術中，產婦出血異常、血壓下降，情況一度危急。當醫療處置未如預期改善時，她在心中謙卑禱告，產婦漸穩定。此後，她更常握著病人的手，一同禱告。對許多面臨生產恐懼的產婦而言，那份溫柔卻堅定聲音，是極大的力量。

晚年，吳蘭香也是一名勇敢抗癌鬥士。癌細胞在體內擴散，她仍堅持留在崗位上，只是體力所限，僅為以前產檢過準媽媽接生。每次產前檢查往往花上近30分鐘，她深仍願意為尚未出世生命停下腳步，專注確認細節，只為確保「萬無一失」。

屏基指出，行醫40年，吳蘭香迎接無數孩子第一聲啼哭，守住無數家庭完整。用專業守護生命，用信仰安定人心，用溫柔化解焦慮。如今斯人遠行，但她留下不只是醫療紀錄的名字，是一代又一代在屏東長大孩子，與深深烙印在人們心中的安心與信任。

屏基將在3月14日上午舉行吳蘭香醫師追思禮拜，產房裡，她為無數家庭點亮第一道光，人生謝幕，她仍以堅定與平靜，走完最後一程。

屏基婦產科醫師吳蘭香（前排右六）行醫40年，屏基在2025年舉辦生命之歌音樂會。圖／屏基提供
屏基婦產科醫師吳蘭香（前排右六）行醫40年，屏基在2025年舉辦生命之歌音樂會。圖／屏基提供

屏基婦產科醫師吳蘭香行醫40年，細心為孕婦進行產前檢查。圖／屏基提供
屏基婦產科醫師吳蘭香行醫40年，細心為孕婦進行產前檢查。圖／屏基提供

屏基婦產科醫師吳蘭香（右）與屏基行政副院長黃雅芳合影。圖／屏基提供
屏基婦產科醫師吳蘭香（右）與屏基行政副院長黃雅芳合影。圖／屏基提供

