高雄野鳥窗殺事件頻傳 議員籲綠建築自治條例加入防窗殺設計

近年大量綠建築採用玻璃窗戶或落地窗，強調採光同時，卻造成大量野鳥誤認可以通過而導致「窗殺」，據統計全台每年百萬隻野鳥因窗殺而死，高雄市立美術館3年前在窗戶外貼上密集圓點貼紙，防止鳥類撞擊獲成效，但全市高樓和校園每年仍不時發生鳥類窗殺，議員建議高市綠建築自治條例應加入鳥類防窗殺設計，率先成為首個鳥類友善城市。

台灣動物路死觀察網指出，窗殺是鳥類非自然死亡原因第1名，美國每年約10億隻、南韓約800萬隻野鳥因此死亡，台灣猛禽研究會（猛禽會）2017年起執行猛禽救傷業務，發現許多猛禽因建築窗戶玻璃反射天空周遭樹景或窗戶透明感，讓鳥類誤會能通過，夜晚建築物光線也吸引鳥類。

猛禽會表示，台灣每年可能有上百萬隻鳥死於窗殺，近年推廣製作「鳥類友善窗戶」，除了使用霧化低反射玻璃，也能在窗戶外側用油漆筆點上5乘5公分間距圓點，讓野鳥提早發現而躲避，近年也研發出防鳥撞貼紙，在窗戶貼上較密間隔的貼紙。

臉書「野鳥撞玻璃回報」社團2019年起累積台灣鳥類窗殺樣貌，蒐集高雄窗殺案例約400筆記錄，發現不乏保育類鳥類如鳳頭蒼鷹、領角鴞、八色鳥、黃鸝等，尤其綠建築追求綠意窗景和採光，大面積玻璃窗結合植栽，是野鳥一大陷阱。

高雄市議員鄭孟洳表示，高雄市立美術館過去因大片落地窗，頻傳窗殺事件，2023年曾舉辦生態友善活動，帶領市民用顯眼貼紙密集貼在窗上，減低窗殺現象，台北市動保處則推出野鳥窗殺繪本，新北市「瑞芳動物之家」則全面貼上防鳥撞窗貼，建議市府將「鳥類友善防撞設計」納入高雄市綠建築自治條例和高雄厝法規中 。

高雄市野鳥協會研究保育主任楊玉祥表示，鳥類在夏季煩繁殖末期，高雄部分學校或高樓若鄰近樹林，會有斑鳩、五色鳥等窗殺事件，去年鳥會已接獲近20件通報，市府應擴大宣傳力道，加強補助見建築採用防鳥撞貼紙等措施。

建管處表示，高雄市現有綠建築及高雄厝法令中，景觀陽台、綠能設施及屋頂綠化等均能提供鳥類友善棲地環境，內政部建築研究所已正檢討增列「鳥類友善設計」事宜，市府也會研議將建築友善窗貼、減少透明玻璃面積及視覺提示材料等手法，納入綠建築或高雄厝修法考量。

農業局表示，目前全市鳥類救傷案件以雛鳥落巢、病弱個體及災害傷鳥為主要類型，未來會邀請鳥類生態及行為相關專家學者提供防制鳥類窗殺專業建議，並規劃在今年印製防鳥撞貼紙，並結合鳥類保育團體，搭配辦理年度教育宣導活動，發送予有需求之公私立單位及民眾自行張貼使用，以提升防制成效。

