「驚蟄」萬物活躍恐易釀停電！台電金門誓師54人出動護電網

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
台電金門區處的工作人員今天加強配電線路巡檢與重點維護，包括清除鳥巢、修剪樹竹，以及加裝驅鳥器、防蛇網等防護設備，同時逐步將部分裸露設備進行被覆化處理，提升設備安全性。圖／台電金門區營業處提供
今天是二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸即將開始活躍，往往增加電力設備受干擾的風險，甚至引發無預警停電。台灣電力公司金門區營業處今天上午舉辦穩定供電誓師大會，由處長顏國俊帶領員工宣示守護電網決心，預計動員自營工班與承攬商共54人、27輛車輛與機具投入春季電網維護作業。

顏國俊表示，每逢春季，鳥類在電線桿或設備上築巢、蛇鼠沿線路活動，加上樹竹生長迅速，容易碰觸電線或設備，都是造成停電事故的常見原因。為降低事故風險，台電金門區處今天將加強配電線路巡檢與重點維護，包括清除鳥巢、修剪樹竹，以及加裝驅鳥器、防蛇網等防護設備，同時逐步將部分裸露設備進行被覆化處理，提升設備安全性。

此外，維護作業也導入紅外線檢測技術，透過儀器提前發現設備可能出現的異常溫度或潛在弱點，及早處理，從源頭降低停電發生的機率。

顏國俊指出，未來將持續優化配電系統並落實預防性維護，提升電網韌性，確保金門地區用電安全與穩定。他也呼籲民眾協助留意周邊環境，若發現電線桿上有鳥巢，或住家附近出現鳥獸、樹竹碰觸電線、電線脫落等情形，可透過1911客服專線通報，或利用台灣電力APP拍照上傳，讓台電即時派員處理，共同維護供電安全。

今天是二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸即將開始活躍，常引發無預警停電。台灣電力公司金門區營業處今天上午舉辦穩定供電誓師大會，由處長顏國俊帶領員工投入春季電網維護作業。圖／台電金門區營業處提供
今天是二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸即將開始活躍，台灣電力公司金門區營業處今天舉辦穩定供電誓師大會，由處長顏國俊帶領員工投入春季電網維護作業。圖／台電金門區營業處提供
相關新聞

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長

恆春基督教醫院第25任院長就任，由黃健榮第三度接任。黃健榮在恆基服務逾30年，第三度接任院長，將深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少遠距轉診的不便及風險。

同在東螺溪畔木棉花況差異大 專家指出決定性因素有二

彰化縣東螺溪木棉花道分為二林鎮、埤頭鄉兩段，合計約5.4公里，春節過後埤頭鄉木棉花道綻放逾六成，二林鎮開花木棉樹屈指可數，同在東螺溪畔卻花況兩樣情；自然生態專家認為，日照與樹根被水泥覆蓋決定開花早晚。

松鼠不要來！ 「驚蟄」到 台電屏東區處要讓電網「鳥獸散」

今天節氣進入驚蟄，象徵陽春三月、萬物復甦，台電屏東區營業處啟動線路重點維護工作，加強防範鳥獸事故，區處配電線路班展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」活動，將進行大規模電網維護，確保屏東縣供電穩定。

一生守護新生命！行醫40年屏基婦產科醫師吳蘭香癌逝享年67歲

在無數產房燈光下迎接新生命的屏東基督教醫院婦產科醫師吳蘭香行醫40年，近日癌逝，享年67歲。消息傳出後，許多曾受她照顧婦女紛表達不捨與感念，讓跨越數十年的醫病情誼，再次被喚起。

高雄野鳥窗殺事件頻傳 議員籲綠建築自治條例加入防窗殺設計

近年大量綠建築採用玻璃窗戶或落地窗，強調採光同時，卻造成大量野鳥誤認可以通過而導致「窗殺」，據統計全台每年百萬隻野鳥因窗殺而死，高雄市立美術館3年前在窗戶外貼上密集圓點貼紙，防止鳥類撞擊獲成效，但全市高樓和校園每年仍不時發生鳥類窗殺，議員建議高市綠建築自治條例應加入鳥類防窗殺設計，率先成為首個鳥類友善城市。

