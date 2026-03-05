「驚蟄」萬物活躍恐易釀停電！台電金門誓師54人出動護電網

今天是二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸即將開始活躍，往往增加電力設備受干擾的風險，甚至引發無預警停電。台灣電力公司金門區營業處今天上午舉辦穩定供電誓師大會，由處長顏國俊帶領員工宣示守護電網決心，預計動員自營工班與承攬商共54人、27輛車輛與機具投入春季電網維護作業。

顏國俊表示，每逢春季，鳥類在電線桿或設備上築巢、蛇鼠沿線路活動，加上樹竹生長迅速，容易碰觸電線或設備，都是造成停電事故的常見原因。為降低事故風險，台電金門區處今天將加強配電線路巡檢與重點維護，包括清除鳥巢、修剪樹竹，以及加裝驅鳥器、防蛇網等防護設備，同時逐步將部分裸露設備進行被覆化處理，提升設備安全性。

此外，維護作業也導入紅外線檢測技術，透過儀器提前發現設備可能出現的異常溫度或潛在弱點，及早處理，從源頭降低停電發生的機率。

顏國俊指出，未來將持續優化配電系統並落實預防性維護，提升電網韌性，確保金門地區用電安全與穩定。他也呼籲民眾協助留意周邊環境，若發現電線桿上有鳥巢，或住家附近出現鳥獸、樹竹碰觸電線、電線脫落等情形，可透過1911客服專線通報，或利用台灣電力APP拍照上傳，讓台電即時派員處理，共同維護供電安全。

