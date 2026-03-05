聽新聞
綠高雄議員初選 第6選區2人出線

聯合報／ 記者郭韋綺魯永明／連線報導

民進黨高雄市議員初選，第六選區鹽埕、鼓山、旗津選區結果出爐，由菊系簡煥宗及力拚九連任的李喬如兩名議員獲得提名資格，嘉義市綠營議員提名名單拍板，東、西區共八席全數通過，提名人數與上屆相同。

根據民調結果，李喬如平均支持率為零點二八七，排名第一，簡煥宗平均支持率為零點二三四，排名第二，兩人通過初選門檻。另名參與初選的鹽埕博愛里里長林哲弘，平均支持率為零點一一五，未能擠進提名名額。

民進黨高雄市黨部表示，第六選區提名名額為二席，初選民調作業已完成，後續將依程序提報中央黨部確認，另，第十選區前鎮、小港區前晚民調，樣本數不足，昨晚大岡山區進行民調電話，最快今天中午前出爐。

民進黨嘉義市長由立委王美惠披掛上陣，外界評估是有望「轉綠」縣市之一，黨籍議員席次也盼拓展；本屆提名八人、選上五人，不過議員蔡文旭過世剩四席，下屆登記參選東區三人、西區五人，民進黨嘉市黨部執委會前晚拍板定案，八人全數提名，將送中央黨部核備公告。

東區現任議員黃露慧、黃盈智拚連任，黃露慧更要尋求六連霸，前議員凌子楚也要參選拚重返議會，黨內評估三人為東區基本盤關鍵部署。

西區有五人完成登記，包括爭取連任的黃大祐、黨團總召林煒軒，另曾參選議員的前劉厝里長許明對、嘉市黨部執委陳品蓁再次投入，還有蔡其昌子弟兵曾奕豪，決議全數提名。

民進黨 王美惠 高雄市

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

環境部今於環評大會審查「高雄港填方區工程計畫」（洲際外海填方區圍堤造地計畫），本案和南部剩餘土石方去處關聯甚大，引來各界關注。本案經環評委員討論後，考量本案使當地環境顯著逾越環境品質標準，即對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長

恆春基督教醫院第25任院長就任，由黃健榮第三度接任。黃健榮在恆基服務逾30年，第三度接任院長，將深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少遠距轉診的不便及風險。

屏菸老倉庫「新生」！屏美館28日開幕展 集結日本大師作品

屏菸一九三六文化基地將菸廠十四號倉庫改造成縣立美術館，本月廿八日啟用，結合工業遺產保存與美術館機能，為老建築注入新思維，開幕首展「當繁花盛開」匯聚十六名日本當代藝術大師作品，六日起販售早鳥票一五○元。另外菸葉館、客家館與原民館也同步重新開幕，帶來不同風貌。

星雲大師百歲冥誕 佛光山攜手中華郵政發行紀念郵票

今年是佛光山開山六十年和開山宗長星雲大師百歲冥誕，中華郵政和佛光山合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票及小全張，郵票為星雲大師圖像，彰顯大師畢生弘揚佛教，悲願宏生，小全張則呈現佛光山法僧三寶具足的內涵，昨起發行。

