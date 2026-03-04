對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
「高雄港填方區工程計畫」面積約508公頃，將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等。圖／取自環境部環評書件系統
環境部今於環評大會審查「高雄港填方區工程計畫」（洲際外海填方區圍堤造地計畫），本案和南部剩餘土石方去處關聯甚大，引來各界關注。本案經環評委員討論後，考量本案使當地環境顯著逾越環境品質標準，即對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

本案開發單位為「台灣港務股份有限公司」與「中國鋼鐵股份有限公司」，規畫於高雄港區水域範圍內，興建南海堤進行造地作業，南海堤長度約2537公尺，造地面積約508公頃，將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等，總填方量約10000萬立方公尺。填方場址緊鄰南星土地開發計畫、高雄港洲際貨櫃中心、大林蒲地區、鳳鼻頭漁港等。

去年高雄爆出營建廢棄土石非法傾倒的「美濃大峽谷」震驚國內，內政部國土署的營建剩餘土石方全流向管制新制也於今年上路，但因公共與民間工程面臨停擺，為解決土石方之亂，台灣港務公司加速啟動填海造陸工程，以化解合法土資場不足的困境，高雄港填方區工程計畫便是其一。

然而該填方區工程計畫雖可成為近期高雄大量土石方的新去處，但也被質疑恐幫建商解套，甚至沒有分類就包一包就丟下海，造成汙染與亂象。

有環評委員表示，本計畫填築的再生粒料應符合環境部公告的再生粒料港灣用途標準，應說明檢測項目、標準和頻率，也建議應建立抽驗機制；開發單位指出，已擬定高雄港收容工程土石方作業規定，

另高雄港收容再生粒料填海造地作業規定尚未擬定，後續公土及民土將依其規定辦理，再生粒料將盡速完成作業規定。

至於鄰近大林電廠溫排水對本發開案的可能影響，開發單位表示，本計畫於東南側興建南海堤，並與洲際液化天然氣接收站防波堤、大林電廠溫排水延伸渠道、西北側既有堤防以及南星土地開發計畫的堤防銜接，形成本計畫填方區，故大林電廠溫排水與本計畫開發應無影響。

有環委指出，針對浚挖的淤泥，部分港區淤泥可能有重金屬或有機物汙染等問題，應有完整調查檢測與環境管理計畫，而後續社會溝通上，要優於過往溝通方式，畢竟牽涉到漁業經濟。

本案經環委討論後，認為本案使當地環境顯著逾越環境品質標準，要求開發單位承諾，應敘明海堤及填方作業的具體規畫與期程，並因應極端氣候情境，研提突發汙染事件的具體防治措施和緊急應變計畫，最後決議本案進入第二階段環評。

