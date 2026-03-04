快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄精品咖啡展 串聯東南亞搶攻黑金商機

中央社／ 高雄4日電

「2026高雄國際精品咖啡展」將於3月6日至9日在高雄展覽館登場。主辦單位今天表示，此次活動也邀請柬埔寨、印尼泰國馬來西亞等精品咖啡品牌參展，預計吸引數萬人到場。

主辦單位新聞稿表示，瞄準國人越來越愛喝咖啡的習慣，此次展覽聚焦精品咖啡市場趨勢，串聯全台近50家知名咖啡品牌與設備商，並引進東南亞國際風味，展現強大「黑金」消費實力。

主辦單位指出，此次展覽除了展現台灣的咖啡產業實力，也接軌國際，有來自柬埔寨、印尼、泰國、馬來西亞及香港的精品烘豆品牌參展，將帶來東南亞產區的獨特風味，讓本土業者與消費者能第一手體驗最新國際咖啡潮流。

主辦單位表示，隨著台灣精品咖啡市場持續擴張，南部消費力不容小覷。今年精品咖啡展、國際酒展的雙展聯合展出，不僅規模創下紀錄，更吸引知名品牌進駐，業者涵蓋生豆貿易、高效能烘焙設備及精品沖煮器材等，提供一站式的交流平台。

此外，這次展期同時舉辦國際酒暨飲品展與特色「茗茶區」，預期可產生加乘效應，帶動相關產業鏈發展，為期4天的展覽預計將吸引數萬人次參觀。（編輯：管中維）1150304

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

泰國 印尼 馬來西亞 東南亞 咖啡

延伸閱讀

「黑沃咖啡」客製精品咖啡禮盒躍上中台灣燈會城市舞台

古蹟發展商機受限 台南麻豆5年知名咖啡店退場

亞洲調酒高手台北PK！大巨蛋秀泰3月盛大開喝 集結指標酒吧共譜微醺夜

佛光山三好盃咖啡沖煮賽 樹德科大生「日式沖煮法」奪冠

相關新聞

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

環境部今於環評大會審查「高雄港填方區工程計畫」（洲際外海填方區圍堤造地計畫），本案和南部剩餘土石方去處關聯甚大，引來各界關注。本案經環評委員討論後，考量本案使當地環境顯著逾越環境品質標準，即對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長

恆春基督教醫院第25任院長就任，由黃健榮第三度接任。黃健榮在恆基服務逾30年，第三度接任院長，將深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少遠距轉診的不便及風險。

屏菸老倉庫「新生」！屏美館28日開幕展 集結日本大師作品

屏菸一九三六文化基地將菸廠十四號倉庫改造成縣立美術館，本月廿八日啟用，結合工業遺產保存與美術館機能，為老建築注入新思維，開幕首展「當繁花盛開」匯聚十六名日本當代藝術大師作品，六日起販售早鳥票一五○元。另外菸葉館、客家館與原民館也同步重新開幕，帶來不同風貌。

星雲大師百歲冥誕 佛光山攜手中華郵政發行紀念郵票

今年是佛光山開山六十年和開山宗長星雲大師百歲冥誕，中華郵政和佛光山合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票及小全張，郵票為星雲大師圖像，彰顯大師畢生弘揚佛教，悲願宏生，小全張則呈現佛光山法僧三寶具足的內涵，昨起發行。

陳勇勝5年幫高雄減債250億元 升官後由李瓊慧接掌財政局

高雄市府今天下班時公布最新人事令，證實財政局長陳勇勝將升任財政部次長，並由去年退休的前主計處長李瓊慧李瓊慧接掌財政局長，派令明日生效，市長陳其邁特別感謝陳勇勝上任後市府5年零舉借、還債250億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。