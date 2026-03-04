聽新聞
高雄精品咖啡展 串聯東南亞搶攻黑金商機
「2026高雄國際精品咖啡展」將於3月6日至9日在高雄展覽館登場。主辦單位今天表示，此次活動也邀請柬埔寨、印尼、泰國、馬來西亞等精品咖啡品牌參展，預計吸引數萬人到場。
主辦單位新聞稿表示，瞄準國人越來越愛喝咖啡的習慣，此次展覽聚焦精品咖啡市場趨勢，串聯全台近50家知名咖啡品牌與設備商，並引進東南亞國際風味，展現強大「黑金」消費實力。
主辦單位指出，此次展覽除了展現台灣的咖啡產業實力，也接軌國際，有來自柬埔寨、印尼、泰國、馬來西亞及香港的精品烘豆品牌參展，將帶來東南亞產區的獨特風味，讓本土業者與消費者能第一手體驗最新國際咖啡潮流。
主辦單位表示，隨著台灣精品咖啡市場持續擴張，南部消費力不容小覷。今年精品咖啡展、國際酒展的雙展聯合展出，不僅規模創下紀錄，更吸引知名品牌進駐，業者涵蓋生豆貿易、高效能烘焙設備及精品沖煮器材等，提供一站式的交流平台。
此外，這次展期同時舉辦國際酒暨飲品展與特色「茗茶區」，預期可產生加乘效應，帶動相關產業鏈發展，為期4天的展覽預計將吸引數萬人次參觀。（編輯：管中維）1150304
小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。
