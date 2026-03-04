金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

王柏儒目前服務於金門縣消防局金城消防分隊，入伍前，他從事工程業，具備室內裝修實務經驗，進入分隊後，他很快發現基層單位器材與設施因長期使用而出現耗損，若頻繁報修不僅耗時，也增加公帑支出。於是，他主動利用休息時間投入修繕工作，協助維護分隊設備，延長器材壽命，也為單位節省不少經費；隊員形容，他幾乎成了分隊裡不可或缺的「全能助手」。

除了內部維修，他也將專長延伸到社區服務，分隊執行「獨居老人消防宣導訪視」勤務時，他挨家挨戶協助長者安裝住宅用火災警報器；為確保偵測效果，他自備專業電鑽，不因施工困難而退縮，只為了讓住警器安裝發揮最佳偵測效果，並耐心向長者說明使用方式與防火觀念，從器材安裝到宣導解說，每一個細節都力求到位。

消防局指出，王柏儒在火警值勤時反應靈敏，能冷靜通報並聯繫義消支援；任務結束後，也主動整理裝備、歸位器材，展現高度責任感與團隊精神。呂英華表示，王柏儒為人謙和有禮，願意主動貢獻專長，替分隊解決不少實務難題，「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

從修繕分隊設施，到守護獨居長者居家安全，王柏儒將原本屬於工程職人的專業，轉化為消防服務的一部分；他用行動證明，替代役不只是輔助角色，只要善用所長，也能在平凡役期中，為地方安全留下深刻而溫暖的印記。