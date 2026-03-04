快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

聽新聞
0:00 / 0:00

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者，圖為內政部長劉世芳（左）頒獎給王柏儒。圖／金門縣
在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者，圖為內政部長劉世芳（左）頒獎給王柏儒。圖／金門縣

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

王柏儒目前服務於金門縣消防局金城消防分隊，入伍前，他從事工程業，具備室內裝修實務經驗，進入分隊後，他很快發現基層單位器材與設施因長期使用而出現耗損，若頻繁報修不僅耗時，也增加公帑支出。於是，他主動利用休息時間投入修繕工作，協助維護分隊設備，延長器材壽命，也為單位節省不少經費；隊員形容，他幾乎成了分隊裡不可或缺的「全能助手」。

除了內部維修，他也將專長延伸到社區服務，分隊執行「獨居老人消防宣導訪視」勤務時，他挨家挨戶協助長者安裝住宅用火災警報器；為確保偵測效果，他自備專業電鑽，不因施工困難而退縮，只為了讓住警器安裝發揮最佳偵測效果，並耐心向長者說明使用方式與防火觀念，從器材安裝到宣導解說，每一個細節都力求到位。

消防局指出，王柏儒在火警值勤時反應靈敏，能冷靜通報並聯繫義消支援；任務結束後，也主動整理裝備、歸位器材，展現高度責任感與團隊精神。呂英華表示，王柏儒為人謙和有禮，願意主動貢獻專長，替分隊解決不少實務難題，「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

從修繕分隊設施，到守護獨居長者居家安全，王柏儒將原本屬於工程職人的專業，轉化為消防服務的一部分；他用行動證明，替代役不只是輔助角色，只要善用所長，也能在平凡役期中，為地方安全留下深刻而溫暖的印記。

金門 獨居老人 替代役男

延伸閱讀

住警器、避讓救護車成燈謎 桃消結合元宵慶典創意宣導

國民黨提名陳玉珍戰金門 楊鎮浯喊：該挺身時寸步不讓

習慣等門的長輩未出現...送餐志工機警救人

執法風險 警因公受傷數 去年破千人

相關新聞

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

環境部今於環評大會審查「高雄港填方區工程計畫」（洲際外海填方區圍堤造地計畫），本案和南部剩餘土石方去處關聯甚大，引來各界關注。本案經環評委員討論後，考量本案使當地環境顯著逾越環境品質標準，即對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

金門唯一獲獎替代役男 王柏儒用專業守護消防第一線

在第83屆兵役節慶祝大會上，由內政部與國防部聯合表揚績優役男，來自金門的消防替代役男王柏儒脫穎而出，成為金門地區唯一獲獎者。金門消防局長呂英華表示，王柏儒「把分隊當成家」的態度，是替代役男的最佳典範。

恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長

恆春基督教醫院第25任院長就任，由黃健榮第三度接任。黃健榮在恆基服務逾30年，第三度接任院長，將深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少遠距轉診的不便及風險。

屏菸老倉庫「新生」！屏美館28日開幕展 集結日本大師作品

屏菸一九三六文化基地將菸廠十四號倉庫改造成縣立美術館，本月廿八日啟用，結合工業遺產保存與美術館機能，為老建築注入新思維，開幕首展「當繁花盛開」匯聚十六名日本當代藝術大師作品，六日起販售早鳥票一五○元。另外菸葉館、客家館與原民館也同步重新開幕，帶來不同風貌。

星雲大師百歲冥誕 佛光山攜手中華郵政發行紀念郵票

今年是佛光山開山六十年和開山宗長星雲大師百歲冥誕，中華郵政和佛光山合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票及小全張，郵票為星雲大師圖像，彰顯大師畢生弘揚佛教，悲願宏生，小全張則呈現佛光山法僧三寶具足的內涵，昨起發行。

陳勇勝5年幫高雄減債250億元 升官後由李瓊慧接掌財政局

高雄市府今天下班時公布最新人事令，證實財政局長陳勇勝將升任財政部次長，並由去年退休的前主計處長李瓊慧李瓊慧接掌財政局長，派令明日生效，市長陳其邁特別感謝陳勇勝上任後市府5年零舉借、還債250億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。