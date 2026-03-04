聽新聞
恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長
恆春基督教醫院第25任院長就任，由黃健榮第三度接任。黃健榮在恆基服務逾30年，第三度接任院長，將深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者能在家鄉獲得近醫學中心水準的照顧，減少遠距轉診的不便及風險。
黃健榮早年放棄台北高薪與都會發展機會，選擇長駐偏鄉。之前曾擔任兩任恆基院長，期間面對醫療人才不足、經費壓力和偏鄉人口結構老化等挑戰，持續推動醫療在地化並跨醫療院所合作。他曾獲得「醫療奉獻獎」，被許多鄉親視為恆春半島守護神。
相較都會區醫療便捷，恆春地區居民前往最近醫學中心都要2小時以上車程，如何縮短城鄉醫療落差，一直是恆基的重要課題。黃健榮指出，第三任院長任內，將深化與在地醫院及醫學中心的夥伴關係，希望提升急醫院重症處置能力，提高恆基醫療水準。
另外除了醫療外，恆基在資源相對少的恆春半島，也長期深耕長照、獨居長者關懷、新移民和弱勢兒少照護等社福，並設有護理之家及社區據點，形成在地整合照護網絡，未來也將持續深化。
