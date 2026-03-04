金門內戰 縣長初選藍僅陳玉珍登記

金門百里侯之戰一向是藍軍天下，立委陳玉珍要更上一層樓投入二○二六縣長選舉，前縣長楊鎮浯陣營昨對提名過程反彈，質疑協調機制失衡，直指「球員兼裁判」導致破局，揚言「今年不會缺席」，藍營恐上演內戰衝突。

國民黨金門縣黨部上月二十四日公告提名登記作業，二十五日至二十七日受理登記，僅陳玉珍一人完成程序。地方打趣為「一個人的武林」，國民黨中常會今可望通過提名。

楊鎮浯陣營指出，金門沒有讓民進黨有漁翁得利的空間，協調過程中，楊鎮浯主張比照三年前連江縣長選舉採開放參選。

楊質疑，陳玉珍為地方黨部主委，在時程等作業安排有私心，有失選舉公正，黨中央若聽從地方黨部建議直接提名陳玉珍，「不排除各種可能」，未把話說死。

對此，陳玉珍回應，初選程序公開透明，期程依中央規定辦理，相關辦法有公告並通知。她強調，身為黨籍立委，從未要求徵召，而是主張循制度辦理；二○二○年參選立委時同樣經過初選，政黨應建立規則，而非因人設事。

國民黨組發會主委李哲華表示，上月曾邀陳、楊至中央協調，但未達共識，遂依規公告初選時程。

李哲華強調，兩人皆為優秀同志，後續將持續協調促成團結。

此外，副縣長李文良雖未公開表態，據親近友人轉述，李有表態參選到底。若楊、李皆投入戰局，年底縣長選舉恐形成三方競逐局面。