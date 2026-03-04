聽新聞
星雲大師百歲冥誕 佛光山攜手中華郵政發行紀念郵票

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
今年是佛光山開山六十年和星雲大師百歲冥誕，中華郵政董事長王國材（右）與常務副住持慧傳法師（左）展示紀念郵票內容。記者宋原彰／攝影
今年是佛光山開山六十年和星雲大師百歲冥誕，中華郵政董事長王國材（右）與常務副住持慧傳法師（左）展示紀念郵票內容。記者宋原彰／攝影

今年是佛光山開山六十年和開山宗長星雲大師百歲冥誕，中華郵政和佛光山合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票及小全張，郵票為星雲大師圖像，彰顯大師畢生弘揚佛教，悲願宏生，小全張則呈現佛光山法僧三寶具足的內涵，昨起發行。

佛光山昨天舉辦「開山祖師星雲大師圓寂紀念日讚頌會」，中華郵政公司董事長王國材、佛光山住持心保和尚、常務副住持暨都監院院長慧傳法師公布星雲大師紀念郵票內容。

王國材表示，星雲大師六十年前帶領弟子在荒山野嶺中披荊斬棘開墾，昔日荒山如今蛻變為具高度國際影響力的佛教重鎮，為感念大師慈悲智慧，中華郵政特發行這張「國家的名片」，將佛法傳燈意象，與郵局傳遞情感與溫度的核心使命結合，讓大師精神隨郵票傳送至世界五大洲。

慧傳法師表示，郵票圖像包含佛光山象徵地標接引大佛，一九八一年開光落成的大雄寶殿和收集世界各地大藏經的藏經樓，以及星雲大師合掌畫面，因星雲大師在二○一一年曾寫書「合掌人生」，感恩十方大眾給予的成就。

此外，此次郵票耗時八個月籌辦，其中一張八元郵票是星雲大師的行走圖像，代表星雲大師在日常生活中，將佛法道理貫徹實踐，並致力推動「三好運動」，讓佛光普照三千界、法水長流五大洲。

配合郵票發行，共推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、郵摺及專冊，方便民眾收藏。

佛光山 星雲大師 中華郵政 王國材 圖像

相關新聞

「毋忘在莒」誰刻的？ 滯留金門惠安石工刻下兩岸對峙歷史

金門太武山巔「毋忘在莒」、二膽島「偉哉將士來者勿忘」，以及「自由屏障」、「國之金湯」、「島孤人不孤」等戰地標語，數十年來成為遊客爭相拍照的地標。然而，題字者多為將領高官，真正揮鑿落石、將墨跡化為千古碑刻的石匠，卻長年隱沒歷史塵煙。

屏菸老倉庫「新生」！屏美館28日開幕展 集結日本大師作品

屏菸一九三六文化基地將菸廠十四號倉庫改造成縣立美術館，本月廿八日啟用，結合工業遺產保存與美術館機能，為老建築注入新思維，開幕首展「當繁花盛開」匯聚十六名日本當代藝術大師作品，六日起販售早鳥票一五○元。另外菸葉館、客家館與原民館也同步重新開幕，帶來不同風貌。

金門內戰 縣長初選藍僅陳玉珍登記

金門百里侯之戰一向是藍軍天下，立委陳玉珍要更上一層樓投入二○二六縣長選舉，前縣長楊鎮浯陣營昨對提名過程反彈，質疑協調機制失衡，直指「球員兼裁判」導致破局，揚言「今年不會缺席」，藍營恐上演內戰衝突。

陳勇勝5年幫高雄減債250億元 升官後由李瓊慧接掌財政局

高雄市府今天下班時公布最新人事令，證實財政局長陳勇勝將升任財政部次長，並由去年退休的前主計處長李瓊慧李瓊慧接掌財政局長，派令明日生效，市長陳其邁特別感謝陳勇勝上任後市府5年零舉借、還債250億元。

高雄發布官警人事命令 73官警調整新職

高雄市警局今天下午發布官警人事調動命令，73名官警調整職務，並補實3名科長職缺。刑警大隊偵五隊長女隊長李孟師外放擔任鹽埕警分局偵查隊長。73人將於3月6日履新。

