星雲大師百歲冥誕 佛光山攜手中華郵政發行紀念郵票

今年是佛光山開山六十年和開山宗長星雲大師百歲冥誕，中華郵政和佛光山合作推出「傳燈六十．百年仰望」郵票及小全張，郵票為星雲大師圖像，彰顯大師畢生弘揚佛教，悲願宏生，小全張則呈現佛光山法僧三寶具足的內涵，昨起發行。

佛光山昨天舉辦「開山祖師星雲大師圓寂紀念日讚頌會」，中華郵政公司董事長王國材、佛光山住持心保和尚、常務副住持暨都監院院長慧傳法師公布星雲大師紀念郵票內容。

王國材表示，星雲大師六十年前帶領弟子在荒山野嶺中披荊斬棘開墾，昔日荒山如今蛻變為具高度國際影響力的佛教重鎮，為感念大師慈悲智慧，中華郵政特發行這張「國家的名片」，將佛法傳燈意象，與郵局傳遞情感與溫度的核心使命結合，讓大師精神隨郵票傳送至世界五大洲。

慧傳法師表示，郵票圖像包含佛光山象徵地標接引大佛，一九八一年開光落成的大雄寶殿和收集世界各地大藏經的藏經樓，以及星雲大師合掌畫面，因星雲大師在二○一一年曾寫書「合掌人生」，感恩十方大眾給予的成就。

此外，此次郵票耗時八個月籌辦，其中一張八元郵票是星雲大師的行走圖像，代表星雲大師在日常生活中，將佛法道理貫徹實踐，並致力推動「三好運動」，讓佛光普照三千界、法水長流五大洲。

配合郵票發行，共推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、郵摺及專冊，方便民眾收藏。