屏菸老倉庫「新生」！屏美館28日開幕展 集結日本大師作品

屏菸一九三六文化基地將菸廠十四號倉庫改造成縣立美術館，本月廿八日啟用，結合工業遺產保存與美術館機能，為老建築注入新思維，開幕首展「當繁花盛開」匯聚十六名日本當代藝術大師作品，六日起販售早鳥票一五○元。另外菸葉館、客家館與原民館也同步重新開幕，帶來不同風貌。

文化處長吳明榮表示，屏菸屏美館面積一千六百坪，經費三點三億元，由建築師石昭永操刀，場址原為二層樓倉庫，保留原建築耐重結構與高挑空間，打破倉庫封閉感。外牆原有規律排列高窗與低窗，以彩色管線與玻璃窗豐富視覺。

石昭永分享，屏美館以中央連通廊道為動線主軸，串聯多功能空間，打造觀者可以漫遊的場域；中央廊道懸掛三組玻璃展櫃，如漂浮的透明盒體。

吳明榮說，首展以國際藝術與在地典藏為策展雙核心，「當繁花盛開」集結草間彌生、村上隆、奈良美智等重量級藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術。常設典藏展「大湧崁岸」，集結屏東縣典藏精選與國際重要借展作品，呈現屏東藝術發展。

縣議員陳揚說，屏美館象徵城市文化向前一步，但也希望後續國際展覽與地方創作並行營運，避免淪為短期話題。縣議員梁育慈說，屏菸一九三六文化基地、屏美館與周邊演藝廳結合，可望成為屏東指標性大型文化聚落與觀光新地標。