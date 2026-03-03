快訊

陳勇勝5年幫高雄減債250億元 升官後由李瓊慧接掌財政局

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
陳勇勝擔任高雄市財政局長5年多，高雄市共減債250億元。圖／高雄市府提供
陳勇勝擔任高雄市財政局長5年多，高雄市共減債250億元。圖／高雄市府提供

高雄市府今天下班時公布最新人事令，證實財政局長陳勇勝將升任財政部次長，並由去年退休的前主計處長李瓊慧李瓊慧接掌財政局長，派令明日生效，市長陳其邁特別感謝陳勇勝上任後市府5年零舉借、還債250億元。

事實上，高雄市負債超過2千2百億元、全國最高，市長陳其邁上任後重用陳勇勝當財政局長，讓高雄從過去每人負債逾9萬元降至8.3萬元，藍綠議員都肯定他的能力。

陳勇勝思路清晰、條理分明，在議會面對議員質詢總能從容面對。今早他參加最後一次市政會議，市長陳其邁特別感謝陳勇勝任內為高雄創下連續5年零舉借，以及累積還債250億元、促參投資累積金額高達2595億元。

除還債成績亮眼外，市府表示，高雄在2022、2024、2025年皆獲得招商成績全國第一，去年金額更突破1100億元，相信陳勇勝到中央服務，一定能協助賴清德總統與執政團隊，為台灣經濟做出更多貢獻。

市府說明，李瓊慧為成大會計系學士、中山大學中山學術研究所碩士，歷任高雄市西區稅捐稽徵處處長、高雄市稅捐稽徵處處長、市府主計處主任秘書、市議會會計室主任、市府財政局副局長、高雄市政府主計處處長，歷練完整，也期許資歷完整的李能無縫接軌，並要維持財政紀律及開源節流。

李瓊慧去年初從市府主計處長退休，退休生活才過一年，此次又重回市府接掌財政局。圖／高雄市府提供
李瓊慧去年初從市府主計處長退休，退休生活才過一年，此次又重回市府接掌財政局。圖／高雄市府提供

「毋忘在莒」誰刻的？ 滯留金門惠安石工刻下兩岸對峙歷史

金門太武山巔「毋忘在莒」、二膽島「偉哉將士來者勿忘」，以及「自由屏障」、「國之金湯」、「島孤人不孤」等戰地標語，數十年來成為遊客爭相拍照的地標。然而，題字者多為將領高官，真正揮鑿落石、將墨跡化為千古碑刻的石匠，卻長年隱沒歷史塵煙。

高雄發布官警人事命令 73官警調整新職

高雄市警局今天下午發布官警人事調動命令，73名官警調整職務，並補實3名科長職缺。刑警大隊偵五隊長女隊長李孟師外放擔任鹽埕警分局偵查隊長。73人將於3月6日履新。

老建築新思維 屏菸屏東縣立美術館3月28日開館、化身國際藝術殿堂

屏菸1936文化基地，由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。

守護小寶貝 屏東縣府打造24小時醫療照護網

強化兒童急重症醫療量能，提供在地家庭更即時、專業醫療服務，屏東縣政府整合縣內醫療資源，建構「平日兒科門診＋幼兒專責＋夜間與假日急診」的完整兒科照護體系，24小時照護不中斷，讓屏東的孩子無論白天黑夜，獲即時且完善的醫療照護。

造福獨立藝術工作者 周書毅成立「南方跳實驗空間」

編舞家周書毅於高雄成立「南方跳實驗空間（Southern Jump Open Space）」，以身體與舞蹈為核心，開放藝術工作者進行駐留、創作、研究與交流，已開始營運。

