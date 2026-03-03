陳勇勝5年幫高雄減債250億元 升官後由李瓊慧接掌財政局

高雄市府今天下班時公布最新人事令，證實財政局長陳勇勝將升任財政部次長，並由去年退休的前主計處長李瓊慧李瓊慧接掌財政局長，派令明日生效，市長陳其邁特別感謝陳勇勝上任後市府5年零舉借、還債250億元。

事實上，高雄市負債超過2千2百億元、全國最高，市長陳其邁上任後重用陳勇勝當財政局長，讓高雄從過去每人負債逾9萬元降至8.3萬元，藍綠議員都肯定他的能力。

陳勇勝思路清晰、條理分明，在議會面對議員質詢總能從容面對。今早他參加最後一次市政會議，市長陳其邁特別感謝陳勇勝任內為高雄創下連續5年零舉借，以及累積還債250億元、促參投資累積金額高達2595億元。

除還債成績亮眼外，市府表示，高雄在2022、2024、2025年皆獲得招商成績全國第一，去年金額更突破1100億元，相信陳勇勝到中央服務，一定能協助賴清德總統與執政團隊，為台灣經濟做出更多貢獻。

市府說明，李瓊慧為成大會計系學士、中山大學中山學術研究所碩士，歷任高雄市西區稅捐稽徵處處長、高雄市稅捐稽徵處處長、市府主計處主任秘書、市議會會計室主任、市府財政局副局長、高雄市政府主計處處長，歷練完整，也期許資歷完整的李能無縫接軌，並要維持財政紀律及開源節流。