快訊

地牛翻身！台南19:52發生規模5地震 最大震度4級

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市府公布新財政局長 前主計處長李瓊慧出任

中央社／ 高雄3日電
高雄市政府3日發布最新人事命令，由剛屆退的前主計處長李瓊慧接任財政局長。（高雄市政府提供）中央社 中央通訊社
高雄市政府3日發布最新人事命令，由剛屆退的前主計處長李瓊慧接任財政局長。（高雄市政府提供）中央社 中央通訊社

高雄市財政局長陳勇勝將前往中央擔任財政部次長，高雄市政府今天發布最新人事命令，由剛屆退的前主計處長李瓊慧接任財政局長，派令明天生效。

市長陳其邁表示，感謝陳勇勝任內對高雄財政的付出，相信未來到中央一定能為台灣做出更多貢獻；也期許資歷完整的李瓊慧能無縫接軌、發揮所長，維持財政紀律、開源節流，讓高雄財政更健全。

高市府今天發布新聞稿表示，李瓊慧為成大會計系學士、中山大學中山學術研究所碩士，歷任高雄市西區稅捐稽徵處處長、高雄市稅捐稽徵處處長、高雄市政府主計處主任秘書、高雄市議會會計室主任、高雄市政府財政局副局長、高雄市政府主計處處長，歷練完整，表現傑出。

高市府指出，財政、主計本為一體，協助市府團隊尋找財源、精簡開支，共同建構財政紀律，健全城市財政體質。

陳其邁肯定李瓊慧過去在財政局、主計處的表現，亦期許接任財政局長後可以立刻上工，持續推動淨零轉型與綠色金融、亞洲資產管理中心高雄專區、囤房稅及綠色債券等各項業務，與市府團隊共同推動市政。

高市府說，今天是陳勇勝最後一次出席市政會議，會中陳其邁感謝陳勇勝任內為高雄創下連續5年零舉借，以及累積還債新台幣250億元的成果。

此外，在促參投資部分，累積金額高達2595億元，2022、2024、2025年3個年度招商榮獲全國第一，去年更突破1100億元；陳其邁表示，相信陳勇勝未來到中央服務，一定能為台灣經濟做出更多貢獻。

陳其邁 高雄

延伸閱讀

新任財部次長陳勇勝 4日走馬上任

陳其邁號召挽袖捐血 盼達1萬5000袋目標

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

緯創高雄研發大樓一期新建工程動土 強化深耕高雄研發布局

相關新聞

陳勇勝5年幫高雄減債250億元 升官後由李瓊慧接掌財政局

高雄市府今天下班時公布最新人事令，證實財政局長陳勇勝將升任財政部次長，並由去年退休的前主計處長李瓊慧李瓊慧接掌財政局長，派令明日生效，市長陳其邁特別感謝陳勇勝上任後市府5年零舉借、還債250億元。

「毋忘在莒」誰刻的？ 滯留金門惠安石工刻下兩岸對峙歷史

金門太武山巔「毋忘在莒」、二膽島「偉哉將士來者勿忘」，以及「自由屏障」、「國之金湯」、「島孤人不孤」等戰地標語，數十年來成為遊客爭相拍照的地標。然而，題字者多為將領高官，真正揮鑿落石、將墨跡化為千古碑刻的石匠，卻長年隱沒歷史塵煙。

高雄發布官警人事命令 73官警調整新職

高雄市警局今天下午發布官警人事調動命令，73名官警調整職務，並補實3名科長職缺。刑警大隊偵五隊長女隊長李孟師外放擔任鹽埕警分局偵查隊長。73人將於3月6日履新。

老建築新思維 屏菸屏東縣立美術館3月28日開館、化身國際藝術殿堂

屏菸1936文化基地，由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。

守護小寶貝 屏東縣府打造24小時醫療照護網

強化兒童急重症醫療量能，提供在地家庭更即時、專業醫療服務，屏東縣政府整合縣內醫療資源，建構「平日兒科門診＋幼兒專責＋夜間與假日急診」的完整兒科照護體系，24小時照護不中斷，讓屏東的孩子無論白天黑夜，獲即時且完善的醫療照護。

造福獨立藝術工作者 周書毅成立「南方跳實驗空間」

編舞家周書毅於高雄成立「南方跳實驗空間（Southern Jump Open Space）」，以身體與舞蹈為核心，開放藝術工作者進行駐留、創作、研究與交流，已開始營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。