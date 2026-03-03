高雄市府公布新財政局長 前主計處長李瓊慧出任

高雄市財政局長陳勇勝將前往中央擔任財政部次長，高雄市政府今天發布最新人事命令，由剛屆退的前主計處長李瓊慧接任財政局長，派令明天生效。

市長陳其邁表示，感謝陳勇勝任內對高雄財政的付出，相信未來到中央一定能為台灣做出更多貢獻；也期許資歷完整的李瓊慧能無縫接軌、發揮所長，維持財政紀律、開源節流，讓高雄財政更健全。

高市府今天發布新聞稿表示，李瓊慧為成大會計系學士、中山大學中山學術研究所碩士，歷任高雄市西區稅捐稽徵處處長、高雄市稅捐稽徵處處長、高雄市政府主計處主任秘書、高雄市議會會計室主任、高雄市政府財政局副局長、高雄市政府主計處處長，歷練完整，表現傑出。

高市府指出，財政、主計本為一體，協助市府團隊尋找財源、精簡開支，共同建構財政紀律，健全城市財政體質。

陳其邁肯定李瓊慧過去在財政局、主計處的表現，亦期許接任財政局長後可以立刻上工，持續推動淨零轉型與綠色金融、亞洲資產管理中心高雄專區、囤房稅及綠色債券等各項業務，與市府團隊共同推動市政。

高市府說，今天是陳勇勝最後一次出席市政會議，會中陳其邁感謝陳勇勝任內為高雄創下連續5年零舉借，以及累積還債新台幣250億元的成果。

此外，在促參投資部分，累積金額高達2595億元，2022、2024、2025年3個年度招商榮獲全國第一，去年更突破1100億元；陳其邁表示，相信陳勇勝未來到中央服務，一定能為台灣經濟做出更多貢獻。