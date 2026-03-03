快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄百年漁會進駐科工館南館 打造食魚教育新基地

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄區漁會總幹事楊孟帆以漁會3.0描繪轉型方向。圖／國立科工館提供
高雄區漁會總幹事楊孟帆以漁會3.0描繪轉型方向。圖／國立科工館提供

國立科工館與高雄區漁會今天上午簽署合作備忘錄MOU，以食魚教育為核心、結合南館場域活化，讓科普教育與遠洋漁業產業鏈成為跨域合作的典範，達到海洋資源永續發展。

科工館館長李秀鳳指出，科工館角色已從知識展示場域，轉向產業與社會議題的連結平台，將以展示設計與教具轉譯能力，將遠洋漁業知識轉化為淺顯易懂的科普內容，讓食魚教育不只談營養與料理，更延伸到海洋資源管理與永續發展。

她強調，這項合作不僅是空間活化，更是科學教育走向產業實踐的重要里程碑，未來將結合聯合國永續發展目標SDGs理念，讓孩子從日常飲食中理解海洋與環境的關係，培養面向未來的海洋素養。

高雄區漁會總幹事楊孟帆則以漁會3.0描繪轉型方向，他表示，高雄區漁會超過105年歷史，承載全台近9成遠洋漁獲量，年產值規模龐大，若1.0是制度奠基、2.0是前鎮漁港逾80億元的硬體升級，3.0則聚焦軟體精進與教育行銷。

他認為，科工館的加入將使漁業知識不再侷限於產業內部，而能透過展覽、課程與公共參與機制產生加乘效應，透過食魚教育，民眾將理解捕撈技術、國際人權規範與永續漁業管理等議題，從而建立珍惜海洋資源的價值觀。

此次合作最具體的場域是科工館南館，原本封閉的回字型空間，將改造為穿廊式動線設計，提升通風與採光，銜接鐵道一街與台鐵綠廊，打造具開放性的公共入口意象，未來將規畫約300與680平方公尺展示與複合空間，兼具農漁產品推廣、教育展示與海洋科學體驗功能。

國立科工館與高雄區漁會簽署合作備忘錄MOU。圖／國立科工館提供
國立科工館與高雄區漁會簽署合作備忘錄MOU。圖／國立科工館提供

高雄百年漁會進駐科工館南館打造食魚教育新基地。圖／國立科工館提供
高雄百年漁會進駐科工館南館打造食魚教育新基地。圖／國立科工館提供

科工館館長李秀鳳讓食魚教育不只談營養與料理，更延伸到海洋資源永續發展，右為高雄區漁會總幹事楊孟帆。圖／國立科工館提供
科工館館長李秀鳳讓食魚教育不只談營養與料理，更延伸到海洋資源永續發展，右為高雄區漁會總幹事楊孟帆。圖／國立科工館提供

科學教育 遠洋漁業 教育 高雄

延伸閱讀

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

東海大學「百分百 AI 生成」形象片曝光 掀世代教育革新

科技・國際・永續 大葉大學培育未來人才

相關新聞

高雄發布官警人事命令 73官警調整新職

高雄市警局今天下午發布官警人事調動命令，73名官警調整職務，並補實3名科長職缺。刑警大隊偵五隊長女隊長李孟師外放擔任鹽埕警分局偵查隊長。73人將於3月6日履新。

「毋忘在莒」誰刻的？ 滯留金門惠安石工刻下兩岸對峙歷史

金門太武山巔「毋忘在莒」、二膽島「偉哉將士來者勿忘」，以及「自由屏障」、「國之金湯」、「島孤人不孤」等戰地標語，數十年來成為遊客爭相拍照的地標。然而，題字者多為將領高官，真正揮鑿落石、將墨跡化為千古碑刻的石匠，卻長年隱沒歷史塵煙。

高雄市府公布新財政局長 前主計處長李瓊慧出任

高雄市財政局長陳勇勝將前往中央擔任財政部次長，高雄市政府今天發布最新人事命令，由剛屆退的前主計處長李瓊慧接任財政局長，派...

老建築新思維 屏菸屏東縣立美術館3月28日開館、化身國際藝術殿堂

屏菸1936文化基地，由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。

守護小寶貝 屏東縣府打造24小時醫療照護網

強化兒童急重症醫療量能，提供在地家庭更即時、專業醫療服務，屏東縣政府整合縣內醫療資源，建構「平日兒科門診＋幼兒專責＋夜間與假日急診」的完整兒科照護體系，24小時照護不中斷，讓屏東的孩子無論白天黑夜，獲即時且完善的醫療照護。

造福獨立藝術工作者 周書毅成立「南方跳實驗空間」

編舞家周書毅於高雄成立「南方跳實驗空間（Southern Jump Open Space）」，以身體與舞蹈為核心，開放藝術工作者進行駐留、創作、研究與交流，已開始營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。