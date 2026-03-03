高雄百年漁會進駐科工館南館 打造食魚教育新基地

國立科工館與高雄區漁會今天上午簽署合作備忘錄MOU，以食魚教育為核心、結合南館場域活化，讓科普教育與遠洋漁業產業鏈成為跨域合作的典範，達到海洋資源永續發展。

科工館館長李秀鳳指出，科工館角色已從知識展示場域，轉向產業與社會議題的連結平台，將以展示設計與教具轉譯能力，將遠洋漁業知識轉化為淺顯易懂的科普內容，讓食魚教育不只談營養與料理，更延伸到海洋資源管理與永續發展。

她強調，這項合作不僅是空間活化，更是科學教育走向產業實踐的重要里程碑，未來將結合聯合國永續發展目標SDGs理念，讓孩子從日常飲食中理解海洋與環境的關係，培養面向未來的海洋素養。

高雄區漁會總幹事楊孟帆則以漁會3.0描繪轉型方向，他表示，高雄區漁會超過105年歷史，承載全台近9成遠洋漁獲量，年產值規模龐大，若1.0是制度奠基、2.0是前鎮漁港逾80億元的硬體升級，3.0則聚焦軟體精進與教育行銷。

他認為，科工館的加入將使漁業知識不再侷限於產業內部，而能透過展覽、課程與公共參與機制產生加乘效應，透過食魚教育，民眾將理解捕撈技術、國際人權規範與永續漁業管理等議題，從而建立珍惜海洋資源的價值觀。

此次合作最具體的場域是科工館南館，原本封閉的回字型空間，將改造為穿廊式動線設計，提升通風與採光，銜接鐵道一街與台鐵綠廊，打造具開放性的公共入口意象，未來將規畫約300與680平方公尺展示與複合空間，兼具農漁產品推廣、教育展示與海洋科學體驗功能。

國立科工館與高雄區漁會簽署合作備忘錄MOU。圖／國立科工館提供

高雄百年漁會進駐科工館南館打造食魚教育新基地。圖／國立科工館提供