大博物館最後拼圖將到位！屏菸屏美館國際合作 讓世界看見屏東

屏菸1936文化基地2022年正式營運，包括菸葉博物館、客家館、原民館，8號、9號倉庫描述屏東在地次文化展覽、10號倉庫推出各類型IP展，屏菸基地休園半年後，如今屏東縣府大博物館計畫剩下最後兩哩路，3月開幕屏菸屏美館，預計明年開館的探索館，全新風貌迎接屏東文化時代。

屏菸1936文化基地占地4.2公頃，在2022年起對外開放，透過分階段修復、策展與開館，逐步打造「大博物館計畫」核心場域。文化處指出，第一階段完成屏東菸葉館、客家館、原民館常設展，訴說屏東菸葉歷史、產業與族群文化多元性；2024年陸續啟用屏東縣典藏中心、文資建材庫房等專業空間，深化保存與教育推廣功能，奠定屏東大博物館基礎。

文化處長吳明榮說，屏菸開幕後，第一年約有120多萬人次入園，去年休園前，當年度約還有80萬人次造訪。

屏菸基地主打沈浸式體驗的8、9號倉庫，與最受親子喜愛10號倉庫， 3月隨著屏菸屏東縣立美術館開館後，將規畫不同內容。吳明榮說，隨著美術館與預計明年第二季前登場探索館，屏菸1936文化基地將完成最後拼圖，迎向屏東縣全新大博物館里程碑。

吳明榮也提到，屏菸先前在10號倉庫推出的各種IP展覽，參觀人次最多是以航海王、小小兵主題位居前兩名。

「讓世界看到屏東也讓屏東看到世界」，吳明榮說，屏菸屏美館站在縣立美術館格局，朝國際化邁進，開幕首展以「當繁花盛開」為主題邀請16名日本重量級藝術家作品展出，後續展覽也都陸續規畫中，將與國際合作。

縣議員陳揚說，屏菸屏美館開館象徵城市文化向前一步。他關心後續營運，避免淪為短期話題，要讓國際展覽與地方創作並行，建議縣府強化在地藝術家扶植、校園連結與產業合作，成為長期培養藝術能量與城市經濟動能的基地。

縣議員梁育慈說，屏菸基地、屏菸屏美館與周邊屏東演藝廳結合，可望成為屏東縣指標性大型文化聚落，將是屏東文化觀光新地標，也是縣長周春米任內施政重要亮點，期待為屏東市帶來更多商機與發展。

屏東縣府文化處長吳明榮說明屏菸屏美館即將開館，與屏東縣大博物館計畫推動，迎來最後兩哩路。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造為屏菸屏東縣立美術館，將開啟屏東縣藝術發展新篇章。圖／屏東縣政府文化處提供