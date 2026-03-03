快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

大博物館最後拼圖將到位！屏菸屏美館國際合作 讓世界看見屏東

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造為屏菸屏東縣立美術館，將開啟屏東縣藝術發展新篇章。圖／屏東縣政府文化處提供
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造為屏菸屏東縣立美術館，將開啟屏東縣藝術發展新篇章。圖／屏東縣政府文化處提供

屏菸1936文化基地2022年正式營運，包括菸葉博物館、客家館、原民館，8號、9號倉庫描述屏東在地次文化展覽、10號倉庫推出各類型IP展，屏菸基地休園半年後，如今屏東縣府大博物館計畫剩下最後兩哩路，3月開幕屏菸屏美館，預計明年開館的探索館，全新風貌迎接屏東文化時代。

屏菸1936文化基地占地4.2公頃，在2022年起對外開放，透過分階段修復、策展與開館，逐步打造「大博物館計畫」核心場域。文化處指出，第一階段完成屏東菸葉館、客家館、原民館常設展，訴說屏東菸葉歷史、產業與族群文化多元性；2024年陸續啟用屏東縣典藏中心、文資建材庫房等專業空間，深化保存與教育推廣功能，奠定屏東大博物館基礎。

文化處長吳明榮說，屏菸開幕後，第一年約有120多萬人次入園，去年休園前，當年度約還有80萬人次造訪。

屏菸基地主打沈浸式體驗的8、9號倉庫，與最受親子喜愛10號倉庫， 3月隨著屏菸屏東縣立美術館開館後，將規畫不同內容。吳明榮說，隨著美術館與預計明年第二季前登場探索館，屏菸1936文化基地將完成最後拼圖，迎向屏東縣全新大博物館里程碑。

吳明榮也提到，屏菸先前在10號倉庫推出的各種IP展覽，參觀人次最多是以航海王、小小兵主題位居前兩名。

「讓世界看到屏東也讓屏東看到世界」，吳明榮說，屏菸屏美館站在縣立美術館格局，朝國際化邁進，開幕首展以「當繁花盛開」為主題邀請16名日本重量級藝術家作品展出，後續展覽也都陸續規畫中，將與國際合作。

縣議員陳揚說，屏菸屏美館開館象徵城市文化向前一步。他關心後續營運，避免淪為短期話題，要讓國際展覽與地方創作並行，建議縣府強化在地藝術家扶植、校園連結與產業合作，成為長期培養藝術能量與城市經濟動能的基地。

縣議員梁育慈說，屏菸基地、屏菸屏美館與周邊屏東演藝廳結合，可望成為屏東縣指標性大型文化聚落，將是屏東文化觀光新地標，也是縣長周春米任內施政重要亮點，期待為屏東市帶來更多商機與發展。

屏東縣府文化處長吳明榮說明屏菸屏美館即將開館，與屏東縣大博物館計畫推動，迎來最後兩哩路。記者劉星君／攝影
屏東縣府文化處長吳明榮說明屏菸屏美館即將開館，與屏東縣大博物館計畫推動，迎來最後兩哩路。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造為屏菸屏東縣立美術館，將開啟屏東縣藝術發展新篇章。圖／屏東縣政府文化處提供
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造為屏菸屏東縣立美術館，將開啟屏東縣藝術發展新篇章。圖／屏東縣政府文化處提供

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造為屏菸屏東縣立美術館，將開啟屏東縣藝術發展新篇章，文化處長吳明榮（左）昨與建築師石昭永（右）、策展單位（中）預告開館展覽，將以國際藝術與在地典藏雙核心。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造為屏菸屏東縣立美術館，將開啟屏東縣藝術發展新篇章，文化處長吳明榮（左）昨與建築師石昭永（右）、策展單位（中）預告開館展覽，將以國際藝術與在地典藏雙核心。記者劉星君／攝影

博物館 屏東縣 屏東

延伸閱讀

故宮南院展地緣政治 美、伊開戰讓策展人「親身體驗」影響

不怕典藏費低 南美館做文化實驗

館外休閒園區 讓民眾走入藝術裡

相關新聞

「毋忘在莒」誰刻的？ 滯留金門惠安石工刻下兩岸對峙歷史

金門太武山巔「毋忘在莒」、二膽島「偉哉將士來者勿忘」，以及「自由屏障」、「國之金湯」、「島孤人不孤」等戰地標語，數十年來成為遊客爭相拍照的地標。然而，題字者多為將領高官，真正揮鑿落石、將墨跡化為千古碑刻的石匠，卻長年隱沒歷史塵煙。

高雄百年漁會進駐科工館南館 打造食魚教育新基地

國立科工館與高雄區漁會今天上午簽署合作備忘錄MOU，以食魚教育為核心、結合南館場域活化，讓科普教育與遠洋漁業產業鏈成為跨域合作的典範，達到海洋資源永續發展。

老建築新思維 屏菸屏東縣立美術館3月28日開館、化身國際藝術殿堂

屏菸1936文化基地，由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。

守護小寶貝 屏東縣府打造24小時醫療照護網

強化兒童急重症醫療量能，提供在地家庭更即時、專業醫療服務，屏東縣政府整合縣內醫療資源，建構「平日兒科門診＋幼兒專責＋夜間與假日急診」的完整兒科照護體系，24小時照護不中斷，讓屏東的孩子無論白天黑夜，獲即時且完善的醫療照護。

造福獨立藝術工作者 周書毅成立「南方跳實驗空間」

編舞家周書毅於高雄成立「南方跳實驗空間（Southern Jump Open Space）」，以身體與舞蹈為核心，開放藝術工作者進行駐留、創作、研究與交流，已開始營運。

號誌密布 高雄後昌路100公尺4支紅綠燈

高雄許多大型道路進行改造工程時，市府一併加裝號誌燈桿改善紅綠燈不易辨識問題，卻造成整條路號誌密布，有民眾目擊左營區後昌路短短一百公尺內連續設四支號誌燈桿，埋怨出門時間都耗在停等紅綠燈上，質疑毫無設置標準，浪費公帑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。