高雄發布官警人事命令 73官警調整新職

高雄市警局今天下午發布官警人事調動命令，73名官警調整職務，並補實3名科長職缺。刑警大隊偵五隊長女隊長李孟師外放擔任鹽埕警分局偵查隊長。73人將於3月6日履新。

這批警官人事調整，是高雄市警察局長趙瑞華1月20日上任局長後的第一批人事調整，原懸缺的後勤科長、犯罪預防科長、防治科長職缺，分別由督察室督察蔡耀順、李正國和保防科第四序列專員許添富接任。

偵查隊長部分，刑大偵五隊女隊長李孟師外放鹽埕警分局偵查隊長。李孟師是警大第66期資管系畢業，曾在新北市服務5年，2006年調回高雄市警局，曾高雄市刑大偵查組專員、經濟組長、少年隊副隊長，再回刑大任勤務指揮中心主任後，先後調偵七隊、偵五隊長。

高雄市警局表示，因現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等相關業務主管召開人事評議會，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，調整職務。73名新任官警職務如後：