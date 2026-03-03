快訊

高雄發布官警人事命令 73官警調整新職

聯合報／ 記者林保光／高雄報導
高雄市發布73名官警人事命令，偵五隊女隊長李孟師外放鹽埕警分局偵查隊長。記者林保光／攝影
高雄市發布73名官警人事命令，偵五隊女隊長李孟師外放鹽埕警分局偵查隊長。記者林保光／攝影

高雄市警局今天下午發布官警人事調動命令，73名官警調整職務，並補實3名科長職缺。刑警大隊偵五隊長女隊長李孟師外放擔任鹽埕警分局偵查隊長。73人將於3月6日履新。

這批警官人事調整，是高雄市警察局長趙瑞華1月20日上任局長後的第一批人事調整，原懸缺的後勤科長、犯罪預防科長、防治科長職缺，分別由督察室督察蔡耀順、李正國和保防科第四序列專員許添富接任。

偵查隊長部分，刑大偵五隊女隊長李孟師外放鹽埕警分局偵查隊長。李孟師是警大第66期資管系畢業，曾在新北市服務5年，2006年調回高雄市警局，曾高雄市刑大偵查組專員、經濟組長、少年隊副隊長，再回刑大任勤務指揮中心主任後，先後調偵七隊、偵五隊長。

高雄市警局表示，因現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等相關業務主管召開人事評議會，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，調整職務。73名新任官警職務如後：

1後勤科科長 蔡耀順

2犯罪預防科科長 李正國

3勤務指揮中心主任 翁仲義

4防治科科長 許添富

5保防科第四序列專員楊龍祥

6楠梓分局副分局長 張家銘

7鹽埕分局副分局長 吳政芳

8督察室督察 蔡富原

9鳳山分局副分局長 杜嘉鴻

10小港分局副分局長 黃彥文

11湖內分局副分局長 郭佰澄

12督察室督察 高傳成

13左營分局副分局長 朱和貴

14 旗山分局副分局長楊名聲

15督察室督察 林鑫宏

16新興分局副分局長 高英豪

17苓雅分局副分局長鍾睿賢

18三民第一分局副分局長陳財源

19林園分局副分局長徐志宏

20交通警察大隊副大隊長蘇金良

21督察室督察 劉易鑫

22前鎮分局副分局長黃國峰

23 林園分局副分局長陳嘉宏

24旗山分局副分局長顧盛立

25前鎮分局副分局長林宗賢

26苓雅分局副分局長謝博文

27保安科警備股股長陳玟華

28鳳山分局督察組組長 何昆霖

29岡山分局督察組組長 彭健彰

30旗山分局督察組組長 施東祈

31交通警察大隊督察組組長 阮豊洋

32三民第一分局督察組組長 陳季平

33仁武分局督察組組長 潘宏炎

34刑事警察大隊督察組組長 吳明忠

35小港分局督察組組長 王玉文

36左營分局交通組組長 陳孟兒

37楠梓分局行政組組長 李碧和

38交通警察大隊執法組組長 黃偉勝

39左營分局行政組組長 張文聰

40行政科正俗股股長李俊杰

41三民第一分局交通組組長 曾富達

42法制室法制股股長郭銘賢

43旗山分局行政組組長 丁子育

44左營分局秘書室主任 陳志彥

45鼓山分局民防組組長 洪桂霖

46少年警察隊行政組組長林政宜

47前鎮分局秘書室主任 周美鳳

48楠梓分局保防組組長 郭孟璋

49岡山分局保防組組長 林盈男

50楠梓分局督察組組長 林明進

51林園分局督察組組長 方哲雄

52仁武分局勤務指揮中心主任張育誠

53鼓山分局行政組組長 黃明泰

54林園分局保防組組長 張簡西國

55林園分局勤務指揮中心主任楊志麟

56交通警察大隊勤務指揮中心主任林永川

57交通警察大隊逕行舉發組組長 周春成

58苓雅分局督察組組長 張峰銘

59新興分局督察組組長 黃旭德

60左營分局督察組組長 李政儒

61鼓山分局督察組組長 周豐隆

62鹽埕分局督察組組長 洪緯修

63保安警察大隊勤務指揮中心主任翁旭樞

64保安警察大隊行政組組長 尹俊翔

65犯罪預防科 宣導股股長陳啟中

66刑事警察大隊行政組組長 吳政誼

67少年警察隊偵查組組長張芳誠

68六龜分局偵查隊隊長 陳鴻賢

69刑事警察大隊肅竊組組長 李志祥

70三民第一分局偵查隊隊長 李吉田

71旗山分局偵查隊隊長 陳義先

72鹽埕分局偵查隊隊長 李孟師

73刑事警察大隊偵查第五隊隊長 陳建成

警察 高雄

