高雄發布官警人事命令 73官警調整新職
高雄市警局今天下午發布官警人事調動命令，73名官警調整職務，並補實3名科長職缺。刑警大隊偵五隊長女隊長李孟師外放擔任鹽埕警分局偵查隊長。73人將於3月6日履新。
這批警官人事調整，是高雄市警察局長趙瑞華1月20日上任局長後的第一批人事調整，原懸缺的後勤科長、犯罪預防科長、防治科長職缺，分別由督察室督察蔡耀順、李正國和保防科第四序列專員許添富接任。
偵查隊長部分，刑大偵五隊女隊長李孟師外放鹽埕警分局偵查隊長。李孟師是警大第66期資管系畢業，曾在新北市服務5年，2006年調回高雄市警局，曾高雄市刑大偵查組專員、經濟組長、少年隊副隊長，再回刑大任勤務指揮中心主任後，先後調偵七隊、偵五隊長。
高雄市警局表示，因現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等相關業務主管召開人事評議會，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，調整職務。73名新任官警職務如後：
1後勤科科長 蔡耀順
2犯罪預防科科長 李正國
3勤務指揮中心主任 翁仲義
4防治科科長 許添富
5保防科第四序列專員楊龍祥
6楠梓分局副分局長 張家銘
7鹽埕分局副分局長 吳政芳
8督察室督察 蔡富原
9鳳山分局副分局長 杜嘉鴻
10小港分局副分局長 黃彥文
11湖內分局副分局長 郭佰澄
12督察室督察 高傳成
13左營分局副分局長 朱和貴
14 旗山分局副分局長楊名聲
15督察室督察 林鑫宏
16新興分局副分局長 高英豪
17苓雅分局副分局長鍾睿賢
18三民第一分局副分局長陳財源
19林園分局副分局長徐志宏
20交通警察大隊副大隊長蘇金良
21督察室督察 劉易鑫
22前鎮分局副分局長黃國峰
23 林園分局副分局長陳嘉宏
24旗山分局副分局長顧盛立
25前鎮分局副分局長林宗賢
26苓雅分局副分局長謝博文
27保安科警備股股長陳玟華
28鳳山分局督察組組長 何昆霖
29岡山分局督察組組長 彭健彰
30旗山分局督察組組長 施東祈
31交通警察大隊督察組組長 阮豊洋
32三民第一分局督察組組長 陳季平
33仁武分局督察組組長 潘宏炎
34刑事警察大隊督察組組長 吳明忠
35小港分局督察組組長 王玉文
36左營分局交通組組長 陳孟兒
37楠梓分局行政組組長 李碧和
38交通警察大隊執法組組長 黃偉勝
39左營分局行政組組長 張文聰
40行政科正俗股股長李俊杰
41三民第一分局交通組組長 曾富達
42法制室法制股股長郭銘賢
43旗山分局行政組組長 丁子育
44左營分局秘書室主任 陳志彥
45鼓山分局民防組組長 洪桂霖
46少年警察隊行政組組長林政宜
47前鎮分局秘書室主任 周美鳳
48楠梓分局保防組組長 郭孟璋
49岡山分局保防組組長 林盈男
50楠梓分局督察組組長 林明進
51林園分局督察組組長 方哲雄
52仁武分局勤務指揮中心主任張育誠
53鼓山分局行政組組長 黃明泰
54林園分局保防組組長 張簡西國
55林園分局勤務指揮中心主任楊志麟
56交通警察大隊勤務指揮中心主任林永川
57交通警察大隊逕行舉發組組長 周春成
58苓雅分局督察組組長 張峰銘
59新興分局督察組組長 黃旭德
60左營分局督察組組長 李政儒
61鼓山分局督察組組長 周豐隆
62鹽埕分局督察組組長 洪緯修
63保安警察大隊勤務指揮中心主任翁旭樞
64保安警察大隊行政組組長 尹俊翔
65犯罪預防科 宣導股股長陳啟中
66刑事警察大隊行政組組長 吳政誼
67少年警察隊偵查組組長張芳誠
68六龜分局偵查隊隊長 陳鴻賢
69刑事警察大隊肅竊組組長 李志祥
70三民第一分局偵查隊隊長 李吉田
71旗山分局偵查隊隊長 陳義先
72鹽埕分局偵查隊隊長 李孟師
73刑事警察大隊偵查第五隊隊長 陳建成
