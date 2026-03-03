快訊

老建築新思維 屏菸屏東縣立美術館3月28日開館、化身國際藝術殿堂

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地，由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。

屏東縣政府文化處今預告屏菸屏美館開館首檔展覽，以「國際藝術」與「在地典藏」為策展雙核心，首檔國際特展「繁花盛開」、與常設典藏展「大湧崁岸」，從屏東出發、走向世界藝術交流節點。

屏菸屏美館以原菸葉廠14號倉庫改造而成，面積1600坪，總經費3.3億元。石昭永說，屏菸屏美館場址原為二層樓倉庫，高約五米，保留原建築耐重結構與高挑空間，打破倉庫原有封閉感，建築引入自然天光，營造最佳的照明。天光透過側向反射屋頂進入室內，形成柔和而間接光影層次，讓光成為塑造氛圍的媒介。建築外牆原有規律排列高窗與低窗，以彩色管線與玻璃窗豐富視覺層次。

屏菸屏美館以中央連通廊道為動線主軸，串聯多功能空間、展廳、開放階梯區與公共設施，形成清晰而流暢參觀路徑。中央廊道懸掛三組玻璃展櫃，彷彿漂浮在空間之中的透明盒體，成為串聯樓層與視線的視覺焦點，讓觀者可以在其中漫遊。

文化處長吳明榮說，美術館開館首檔大型國際展覽「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智、鹽田千春、荒木經惟、蜷川實花、小松美羽及中村萌等16名日本重量級藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術，共58組（件）作品。展覽以「花」為策展隱喻，梳理日本戰後至當代藝術精神風貌，在破壞與重生之間，藝術如同繁花綻放。

吳明榮說，開館首檔展覽象徵藝術再生，如舊菸廠歷史灰燼到新美術館煥然新生，在南方的土地上，藝術持續萌發。也同步推出常設典藏展「大湧崁岸」，集結屏東縣多年來典藏精選與國際重要借展作品，系統性呈現屏東藝術發展脈絡。屏東縣典藏中心藏品3千多件，未透過常設展，將縣內典藏作品逐一展出。

文化處表示，國際特展「當繁花盛開」早鳥票150元，購票請洽https://linktr.ee/pt1936.tcb ，展期至8月30日；凡購買國際特展或屏菸常設展票，即可免費參觀典藏展「大湧崁岸」。

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章。由建築師石昭永操刀，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章，文化處長吳明榮（左）今與建築師石昭永（右）、策展單位預告開館展覽，有國際藝術與在地典藏雙核心。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，開啟屏東縣藝術發展新篇章，文化處長吳明榮（左）今與建築師石昭永（右）、策展單位預告開館展覽，有國際藝術與在地典藏雙核心。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供
屏菸1936文化基地由菸廠14號倉庫改造打造為屏菸屏東縣立美術館3月28日開館，結合工業遺產保存、當代建築設計與美術館專業機能，為老建築注入新思維，菸廠倉庫華麗轉身。圖／屏東縣政府文化處提供
