高雄智慧農業補助最多50萬開跑 4/30前受理申請
高雄市政府今年持續推動智慧農業補助，包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務共4類，最高補助2分之1、上限新台幣50萬元，即起至4月30日受理申請。
高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，今年高雄智慧農業補助，包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務4類，最高補助2分之1、上限50萬元，受理日期即起至4月30日，可向所屬農民團體提出申請。
此外，為有效解決農民農作問題，即日起至3月20日開放農友提出痛點需求，歡迎農友上網提報（https://forms.gle/9crejnAnUdyXctCT6），農業局後續將辦理需求媒合會，協助盤點需求及尋找合適解決方案。
大社區行農生產合作社的盧定楠導入遙控式割草機，原本0.6公頃芭樂園需要1個人花一整天才能完成除草，現在僅需半天即可完成。
阿蓮區淳階水果農場的游雅淳導入智慧灌溉系統，以前須耗費5個小時奔跑不同田區的人工啟動水閥工作，現在遠端預約排程，僅2小時就可完成4分地灌溉。
農業局表示，今年也將持續針對已導入智慧農業的案場辦理「智永雙全農業競賽」，讓智慧農業成果被更多人看見，也盼吸引更多廠商一起投入智慧農業相關研發及服務，共同探討農業各種解決方案。
農業局長姚志旺表示，高雄首開地方政府之先，開發高雄農來訊提供農民免費智慧服務，並推出智慧農業補助計畫，5年已補助133場智慧農業案場，超過50種作物、面積達1309公頃。
