屏東東港徵鎮徽 「鮪哉東津、拔萃之港」奪首獎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
東港王船是東港最具代表性的意象。圖／報系資料照
屏東縣東港鎮建鎮80周年，同時舉辦「鎮徽」設計徵選活動，希望建立東港鎮的意象，打造城市的標誌；經評審小組及網路票選後由「鮪哉東津、拔萃之港」奪得首獎。鎮公所表示，這個鎮徽融合黑鮪魚、王船等東港的特色，獲選名至實歸。

去年是東港建鎮80周年，鎮公所除了啟動「鎮志」編纂，也計出10萬元獎金對外徵求「鎮徽」，希望成為東港的名片，除了運用於文宣、公務文件、城市行銷紀念品，讓人看到就能知道是東港的標誌。

公所首波收到約40件設計圖，由公所聘請專家學者及公所相關人員組成評審小組，評分項目包括設計理念與創意、識別性與清晰度、美感與專業度、應用性與延展性、 整體印象等，共有6件作品超過70分，進入第二階段民眾網路票選。

計分標準為專業評審60%及網路人氣投票40%，最終由」鮪哉東津、拔萃之港」奪下冠軍，第二名為「光耀東港．海韻之城」，第三名「東港啟航」，佳作共「漁火映東港」、「漁海之鎮、信仰之心」、「溫佑東津、鮪耀港鎮」。

得到首獎的兩人團隊，其中1人為東港在地人，團隊指出，東港最為人所熟知的就是黑鮪魚以及迎王平安祭典，鎮徽以黑鮪魚身結合王船搭配海浪意象，象徵著乘載海洋文化且與時俱進，上有海鳥盤旋代表魚群群聚，有豐饒意涵。

團隊表示，船帆的黃色在東港迎王中是大千歲的代表色，船身及海洋的漸層藍色代表東港從沿近海到遠洋的漁產業鏈，也象徵著黑鮪魚的美麗身軀。能獲獎代表東港，很感謝評審及網友的青睞。

東港鎮建鎮80周年，舉辦「鎮徽」設計徵選活動，最終由「鮪哉東津、拔萃之港」奪得首獎。圖／設計團隊提供
東港鎮建鎮80周年，舉辦「鎮徽」設計徵選活動，最終由「鮪哉東津、拔萃之港」奪得首獎。圖／設計團隊提供

