金門3/2濃霧擾航班 氣象站：霧季到影響時間恐拉長

中央社／ 金門3日電

金門昨天因濃霧導致部分往返台灣、金門航班取消，今天霧散，航班已正常起降。金門氣象站表示，3月起已是霧季，濃霧影響時間可能拉長，提醒往返台金航班旅客留意。

根據金門航空站提供資訊，昨天因能見度不佳影響，取消26個航班，共影響旅客2077名；今天金門濃霧已散，航班均正常起降，金門航空站一早就有許多旅客到場登記候補，並有上百旅客已候補上往台灣航班。

金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，鋒面通過前暖濕空氣帶易凝結成霧，昨天清晨至上午的霧即為此類型；白天輻射增溫作用使水氣蒸發消散，至晚間氣溫下降，蒸散作用減弱再次凝結成霧。

他表示，昨天深夜起至今天風向轉東北且經降雨後，水氣已明顯不足，又東北風較乾冷，所以今天再次發生霧的機率不高；接下來3至5月則是北方中國沿岸涼流與南風互動產生的平流霧較多，濃霧影響時間可能拉長，提醒有往來台金航班的旅客多注意航班資訊。

金門 航班 中央社

