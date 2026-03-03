守護小寶貝 屏東縣府打造24小時醫療照護網

強化兒童急重症醫療量能，提供在地家庭更即時、專業醫療服務，屏東縣政府整合縣內醫療資源，建構「平日兒科門診＋幼兒專責＋夜間與假日急診」的完整兒科照護體系，24小時照護不中斷，讓屏東的孩子無論白天黑夜，獲即時且完善的醫療照護。

衛生局長張秀君表示，縣內醫療院所平日設兒科門診服務，推動幼兒專責醫師制度，提供嬰幼兒連續性健康照護與發展評估。屏東縣有53家醫療機構、94名醫師參與幼兒專責醫師計畫，從日常健康管理到預防保健，全面守護孩童成長。

張秀君指出，因應夜間與假日就醫需求，縣府協調轄區醫療院所，分時段接力，強化夜間及假日兒科急診量能，完善分級醫療與轉診機制，確保急重症兒童獲妥善醫療照護，減少家長深夜奔波外縣市就醫的不便與風險。

屏東縣假日及夜間兒科專科急診服務升級時段：

屏東基督教醫院每周一至周四，小、大夜（16時到凌晨0時，凌晨0時到上午8時）；每周五至周日提供24小時兒專急診服務。

屏東榮民總醫院從三月起，每周六、周日提供24小時兒專急診服務。

輔英科技大學附設醫院三月起，每周日上午9時至12時、晚間6時30分至9時30分提供兒專急診。

縣長周春米說，守護兒童健康是城市永續發展的重要基礎，兒童醫療具高度專業性，急重症更需專科醫師即時判斷與處置。持續盤點醫療需求，精進急重症照護體系，強化醫療資源整合與人力培育，打造兒童醫療環境。