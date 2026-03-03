造福獨立藝術工作者 周書毅成立「南方跳實驗空間」

編舞家周書毅於高雄成立「南方跳實驗空間（Southern Jump Open Space）」，以身體與舞蹈為核心，開放藝術工作者進行駐留、創作、研究與交流，已開始營運。

「空間對我來說，不是一個容器，是一種行動。」周書毅如此形容南方跳的起點。這個行動，並非指向立即的產出成果，而是為舞蹈、也為下一個世代的舞者，開拓更完善的實驗與創作條件；同時也期盼，這股自民間發起的力量，能促使政府對獨立藝術工作者形成更深的理解與支持。

選擇成立空間而非舞團，是他對當代舞蹈創作狀態的回應。過去在擔任衛武營國家藝術文化中心駐地藝術家期間，周書毅發起「波麗露在高雄」計畫，走遍高雄三十八個行政區，觀察到越來越多藝術工作者以獨立身分，在不同團隊、計畫與城市之間移動。當創作不再只發生於固定組織，一座城市若要留住創作者，所需要的，便是一個能承接停留與持續發展的場域。

在此脈絡下，「南方跳實驗空間」從身體與舞蹈出發，串連實驗音樂、視覺影像、環境劇場等不同藝術領域，透過展演、對話、訓練、駐地與公共參與等計畫，逐步建構一個面向未來的藝術交流與共創基地。

南方跳的行動包含三個核心系列：「創作現場 Meet Creation」聚焦創作過程中的交流分享、日常訓練與展演呈現；「南方駐留 Southern Stay」支持藝術家於高雄進行駐留與創作發展；「社群行動 Hi Community」則讓舞蹈走入大眾與城市生活，為彼此創造更多靠近的可能。

作為一個自民間自籌出發的實驗空間，南方跳仰賴藝術工作者與公眾的支持與參與，逐步形塑其運作樣貌。周書毅表示，無論是贊助或實際參與，都是這個行動得以延續的重要力量，讓創作能在南方持續發生。

南方跳實驗空間已正式營運，邀請關心舞蹈、身體藝術與城市文化的藝術工作者與觀眾，一同關注並參與這個持續演進的行動。相關活動與參與方式，將於官方社群平台陸續公布。