「梅花燈」遭詬病 高市推動智慧號誌

高雄市駕駛人常在連續路口遇到號誌不同步的「梅花燈」，頻繁停等、耗時又曝曬。交通局指出，各路口因車流條件不同，號誌秒數周期不一。為避免用路人久候，去年已啟動「號誌時制重整計畫」，縮短大型路口號誌周期，並強化智慧號誌布設，讓行車更順暢。

高雄大型幹道路口紅綠燈號誌，因應不同路型及交通規畫而有不同周期設計，卻導致民眾行車時一直遇到紅、綠燈間隔顯示，影響車流順暢，被酸為「梅花燈」。

陳姓機車騎士說，高雄「梅花燈」情形不少，尤以輕軌沿線的凱旋路最嚴重，他曾在十三處路口停等七、八次紅綠燈，夏天一直停等紅燈，曬得很不舒服。

交通局鑑此去年起推動「號誌時制重整計畫」，針對市區重要幹道如中山路、博愛路、三多路、五福路進行車流調查、號誌最佳化作業與前後效益分析，進而調整號誌秒數，縮短支道紅燈等候時間，減少騎士曝曬時間，例如主幹道紅燈原需等一五○秒即縮短為七十五秒，次支道等候紅燈時間，縮短到最多只需等候卅三秒。

交通局表示，除縮短大型路口號誌秒數，也針對左楠路、中正與建國交流道周邊三十六處路口設置智慧號誌，AI系統會根據即時車流自動調整最適合的秒數，提升通行效率。

據統計，車流尖峰旅行速率已提升約七％至十七％，今年度民族路、自由路及大中路等高流量且易壅塞路，也會陸續設置智慧號誌。