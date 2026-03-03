快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

「梅花燈」遭詬病 高市推動智慧號誌

聯合報／ 記者宋原彰石秀華／高雄報導
高雄部分大型道路號誌因燈號不連貫，引發「梅花燈」疑慮，用路人抱怨過長停等時間，影響行駛順暢。記者宋原彰／攝影
高雄部分大型道路號誌因燈號不連貫，引發「梅花燈」疑慮，用路人抱怨過長停等時間，影響行駛順暢。記者宋原彰／攝影

高雄市駕駛人常在連續路口遇到號誌不同步的「梅花燈」，頻繁停等、耗時又曝曬。交通局指出，各路口因車流條件不同，號誌秒數周期不一。為避免用路人久候，去年已啟動「號誌時制重整計畫」，縮短大型路口號誌周期，並強化智慧號誌布設，讓行車更順暢。

高雄大型幹道路口紅綠燈號誌，因應不同路型及交通規畫而有不同周期設計，卻導致民眾行車時一直遇到紅、綠燈間隔顯示，影響車流順暢，被酸為「梅花燈」。

陳姓機車騎士說，高雄「梅花燈」情形不少，尤以輕軌沿線的凱旋路最嚴重，他曾在十三處路口停等七、八次紅綠燈，夏天一直停等紅燈，曬得很不舒服。

交通局鑑此去年起推動「號誌時制重整計畫」，針對市區重要幹道如中山路、博愛路、三多路、五福路進行車流調查、號誌最佳化作業與前後效益分析，進而調整號誌秒數，縮短支道紅燈等候時間，減少騎士曝曬時間，例如主幹道紅燈原需等一五○秒即縮短為七十五秒，次支道等候紅燈時間，縮短到最多只需等候卅三秒。

交通局表示，除縮短大型路口號誌秒數，也針對左楠路、中正與建國交流道周邊三十六處路口設置智慧號誌，AI系統會根據即時車流自動調整最適合的秒數，提升通行效率。

據統計，車流尖峰旅行速率已提升約七％至十七％，今年度民族路、自由路及大中路等高流量且易壅塞路，也會陸續設置智慧號誌。

紅燈 高雄

延伸閱讀

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

高雄敬老號誌不足 議員建議比照竹市設置

友善長者通行 南二都選擇高齡長者多社區示範

相關新聞

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

高雄市許多大型道路重新鋪設規畫後，市府為改善紅綠燈號誌不易辨識問題，加裝號誌燈桿，卻造成整條路遍布紅綠燈，造成部用路人煞車不及，也引發號誌不連貫疑慮；左營區後昌路近日被目擊100公尺內連續設置4支號誌燈桿，當地人怨「出門時間都耗在等紅燈上」，質疑設置過多號誌為浪費公帑。

造福獨立藝術工作者 周書毅成立「南方跳實驗空間」

編舞家周書毅於高雄成立「南方跳實驗空間（Southern Jump Open Space）」，以身體與舞蹈為核心，開放藝術工作者進行駐留、創作、研究與交流，已開始營運。

號誌密布 高雄後昌路100公尺4支紅綠燈

高雄許多大型道路進行改造工程時，市府一併加裝號誌燈桿改善紅綠燈不易辨識問題，卻造成整條路號誌密布，有民眾目擊左營區後昌路短短一百公尺內連續設四支號誌燈桿，埋怨出門時間都耗在停等紅綠燈上，質疑毫無設置標準，浪費公帑。

「梅花燈」遭詬病 高市推動智慧號誌

高雄市駕駛人常在連續路口遇到號誌不同步的「梅花燈」，頻繁停等、耗時又曝曬。交通局指出，各路口因車流條件不同，號誌秒數周期不一。為避免用路人久候，去年已啟動「號誌時制重整計畫」，縮短大型路口號誌周期，並強化智慧號誌布設，讓行車更順暢。

世界棒球經典賽開打 高雄衛武營戶外轉播四連戰

迎接2026年世界棒球經典賽（WBC）登場，高市運發局宣布3月5日至8日衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉辦戶外轉播，透過400吋大螢幕直播C組預賽賽事，為中華隊加油打氣。

藍眼淚受海廢衝擊？ 連江縣長王忠銘：保麗龍問題已大幅改善

春夏「藍眼淚」吸引大批旅客赴馬祖朝聖，外界關注海洋廢棄物是否影響觀光景觀。對此，連江縣長王忠銘表示，海漂垃圾確實是長期問題，但近年情況已明顯改善，尤其過去困擾最大的保麗龍養殖廢棄物，已隨對岸養殖方式調整而大幅減少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。