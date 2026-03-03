號誌密布 高雄後昌路100公尺4支紅綠燈

高雄許多大型道路進行改造工程時，市府一併加裝號誌燈桿改善紅綠燈不易辨識問題，卻造成整條路號誌密布，有民眾目擊左營區後昌路短短一百公尺內連續設四支號誌燈桿，埋怨出門時間都耗在停等紅綠燈上，質疑毫無設置標準，浪費公帑。

交通局解釋，後昌路寬廿公尺以上，但支道窄，導致多數路口呈細扁形，加上連續路口相鄰過近，過去號誌的配置採取「近右遠左」，結果造成用路人不易辨識或誤認為下個路口號誌。

為避免車輛看不到路口遠端左側紅綠燈，才利用造街工程在路口右側增設遠端號誌輔助燈面，改善橫交路口號誌不易辨識問題。新增號誌維持原秒數周期規畫，不會產生號誌不連貫的「梅花燈」情形。

左營後昌路與新昌街口平時交通流量大，工務局去年推動人行環境改善工程，配合交通局加裝紅綠燈，但近日完工卻橫遭民眾批評，「短短百公尺路段有四個紅綠燈，密度過高」。

有民眾在網路發文，指後昌路工程耗時半年，地方期待嶄新路面和通行順暢，現地卻連續新設紅綠燈桿，批「交通建設走火入魔，出門時間都耗在等紅綠燈」。

陳姓商家指人行道拓寬後道路縮減，車輛轉彎時遇上大量燈桿反而形成視線死角，行人風險不減反升。

也有飲料店業者指出，曾目睹騎士因紅綠燈過多，來不及煞車直接衝到下個路口。陳姓居民則說，非路口也設號誌反而惡化交通，簡直浪費公帑。

記者直擊，後昌路近六百公尺內有十個號誌，華夏路、凱旋路過去曾被批評紅綠燈號誌過多。楠梓警分局指出，後昌路、加昌路口至後昌路、新昌街口今年初截至二月下旬，造成人員受傷的車禍有三十七件，車輛損傷的車禍卅件。

議員黃文志表示，後昌路人行工程提升學童和長者通行安全，號誌密度增加也是為了安全，但若燈號不連貫，駕駛人需走走停停，會大幅增加車輛怠速時間，甚至因視線死角引發交通隱患，市府應再會勘，評估號誌是否造成轉彎車視線死角，號誌秒數的設計也要達到最佳化。