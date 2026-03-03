快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

號誌密布 高雄後昌路100公尺4支紅綠燈

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄報導
左營區後昌路進行人行道改善工程，市府一併新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段竟設四個紅綠燈，對交通反而無助益。記者石秀華／攝影
左營區後昌路進行人行道改善工程，市府一併新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段竟設四個紅綠燈，對交通反而無助益。記者石秀華／攝影

高雄許多大型道路進行改造工程時，市府一併加裝號誌燈桿改善紅綠燈不易辨識問題，卻造成整條路號誌密布，有民眾目擊左營區後昌路短短一百公尺內連續設四支號誌燈桿，埋怨出門時間都耗在停等紅綠燈上，質疑毫無設置標準，浪費公帑。

交通局解釋，後昌路寬廿公尺以上，但支道窄，導致多數路口呈細扁形，加上連續路口相鄰過近，過去號誌的配置採取「近右遠左」，結果造成用路人不易辨識或誤認為下個路口號誌。

為避免車輛看不到路口遠端左側紅綠燈，才利用造街工程在路口右側增設遠端號誌輔助燈面，改善橫交路口號誌不易辨識問題。新增號誌維持原秒數周期規畫，不會產生號誌不連貫的「梅花燈」情形。

左營後昌路與新昌街口平時交通流量大，工務局去年推動人行環境改善工程，配合交通局加裝紅綠燈，但近日完工卻橫遭民眾批評，「短短百公尺路段有四個紅綠燈，密度過高」。

有民眾在網路發文，指後昌路工程耗時半年，地方期待嶄新路面和通行順暢，現地卻連續新設紅綠燈桿，批「交通建設走火入魔，出門時間都耗在等紅綠燈」。

陳姓商家指人行道拓寬後道路縮減，車輛轉彎時遇上大量燈桿反而形成視線死角，行人風險不減反升。

也有飲料店業者指出，曾目睹騎士因紅綠燈過多，來不及煞車直接衝到下個路口。陳姓居民則說，非路口也設號誌反而惡化交通，簡直浪費公帑。

記者直擊，後昌路近六百公尺內有十個號誌，華夏路、凱旋路過去曾被批評紅綠燈號誌過多。楠梓警分局指出，後昌路、加昌路口至後昌路、新昌街口今年初截至二月下旬，造成人員受傷的車禍有三十七件，車輛損傷的車禍卅件。

議員黃文志表示，後昌路人行工程提升學童和長者通行安全，號誌密度增加也是為了安全，但若燈號不連貫，駕駛人需走走停停，會大幅增加車輛怠速時間，甚至因視線死角引發交通隱患，市府應再會勘，評估號誌是否造成轉彎車視線死角，號誌秒數的設計也要達到最佳化。

紅綠燈

延伸閱讀

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

高雄敬老號誌不足 議員建議比照竹市設置

友善長者通行 南二都選擇高齡長者多社區示範

相關新聞

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

高雄市許多大型道路重新鋪設規畫後，市府為改善紅綠燈號誌不易辨識問題，加裝號誌燈桿，卻造成整條路遍布紅綠燈，造成部用路人煞車不及，也引發號誌不連貫疑慮；左營區後昌路近日被目擊100公尺內連續設置4支號誌燈桿，當地人怨「出門時間都耗在等紅燈上」，質疑設置過多號誌為浪費公帑。

造福獨立藝術工作者 周書毅成立「南方跳實驗空間」

編舞家周書毅於高雄成立「南方跳實驗空間（Southern Jump Open Space）」，以身體與舞蹈為核心，開放藝術工作者進行駐留、創作、研究與交流，已開始營運。

號誌密布 高雄後昌路100公尺4支紅綠燈

高雄許多大型道路進行改造工程時，市府一併加裝號誌燈桿改善紅綠燈不易辨識問題，卻造成整條路號誌密布，有民眾目擊左營區後昌路短短一百公尺內連續設四支號誌燈桿，埋怨出門時間都耗在停等紅綠燈上，質疑毫無設置標準，浪費公帑。

「梅花燈」遭詬病 高市推動智慧號誌

高雄市駕駛人常在連續路口遇到號誌不同步的「梅花燈」，頻繁停等、耗時又曝曬。交通局指出，各路口因車流條件不同，號誌秒數周期不一。為避免用路人久候，去年已啟動「號誌時制重整計畫」，縮短大型路口號誌周期，並強化智慧號誌布設，讓行車更順暢。

世界棒球經典賽開打 高雄衛武營戶外轉播四連戰

迎接2026年世界棒球經典賽（WBC）登場，高市運發局宣布3月5日至8日衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉辦戶外轉播，透過400吋大螢幕直播C組預賽賽事，為中華隊加油打氣。

藍眼淚受海廢衝擊？ 連江縣長王忠銘：保麗龍問題已大幅改善

春夏「藍眼淚」吸引大批旅客赴馬祖朝聖，外界關注海洋廢棄物是否影響觀光景觀。對此，連江縣長王忠銘表示，海漂垃圾確實是長期問題，但近年情況已明顯改善，尤其過去困擾最大的保麗龍養殖廢棄物，已隨對岸養殖方式調整而大幅減少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。