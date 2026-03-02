聽新聞
六堆運動會賽前活動 寶寶抓周、競爬展現客家新丁祈福祭
第61屆六堆運動會將於3月14、15日在屏東縣佳冬鄉佳冬國中舉辦，今年以「六堆心動力，佳冬再啟航」為主題，除了運動會外，還推出三大系列活動，包括寶寶抓周、寶寶爬行競賽、健行路跑，希望讓運動會不只是競技，更成為全家共享的美好回憶。
這屆六堆運動會率先起跑的是系列活動，結合「親子共融、全民參與、客庄文化」，融入家庭、親子與慢活元素，打造適合不同年齡層共同參與的全民運動嘉年華。
佳冬有147年歷史的傳統祭典「作福新丁新枝」為新生寶寶祈福，今天在佳冬蕭屋伙房舉辦寶寶爬行及寶寶抓周活動，透過溫馨有趣的親子互動，為新生代獻上祝福，也希望更多家庭參與六堆文化傳承，感受客家文化的魅力。
健行路跑則結合佳冬鄉在地風貌與客庄人文特色，規畫適合親子同行的健走路線，及一般民眾參與的路跑體驗，邀請民眾走進客庄，感受「客庄慢旅」的生活節奏。結合觀光、文化與健康生活的深度體驗，讓運動不再只是比賽，也為地方觀光注入新動能。
佳冬鄉長賴文一表示，第61屆六堆運動會延續六堆一甲子的團結精神，更希望透過親子友善與全民參與的活動，讓運動會成為跨世代共享的文化盛會，帶動佳冬鄉發展，邀請更多家庭走進客庄、認識六堆及佳冬，促進地方觀光與文化推廣。
