世界棒球經典賽開打 高雄衛武營戶外轉播四連戰

迎接2026年世界棒球經典賽（WBC）登場，高市運發局宣布3月5日至8日衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉辦戶外轉播，透過400吋大螢幕直播C組預賽賽事，為中華隊加油打氣。

運發局指出，這次活動結合轉播平台與現場應援，連續4場賽事均安排台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊到場帶動氣氛，讓球迷在戶外空間也能感受國際賽事的震撼與熱度，打造具臨場感的觀賽體驗。

其中3月6日台灣對戰日本，衛武營戶外草皮區加設螢幕，採雙螢幕模式擴大觀賽空間，主舞台應援活動亦同步移至草皮區，方便更多民眾參與。

當日另於高雄國家體育場南面廣場加開轉播場次，形成雙主場應援布局，讓北高雄市民也能就近加入加油行列。

運發局長侯尊堯表示，棒球是台灣重要運動資產，也是城市凝聚力重要象徵，盼透過大型戶外轉播活動，不僅讓市民共享國際賽事盛況，也展現高雄作為運動城市的能量與熱情。

自3月5日至8日，地點為衛武營榕樹廣場及戶外草皮區，3月6日加開高雄國家體育場南面廣場場次，活動場地鄰近捷運站，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具前往，共同為中華隊應援喝采。

3月6日將於高雄國家體育場南面廣場加開對日場次轉播。圖／高雄市運發局提供

2026年世界棒球經典賽WBC登場，衛武營轉播四連戰。圖／高雄市運發局提供

2025 WBCQ 世界棒球經典賽資格賽高雄轉播活動現場民眾加油應援實況。