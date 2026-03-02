快訊

馬公市政大樓點燈亮化 市容景觀愈夜愈美麗

中央社／ 澎湖縣2日電

澎湖馬公市公所行政大樓今晚點燈，展現市公所核心區夜間景觀風貌，讓作為旅遊城市的馬公市，持續亮化，愈夜愈美麗。

馬公市公所行政大樓燈光亮化計畫晚間由馬公市長黃健忠、代表會主席歐銀花、湖西鄉長陳振中與民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人共同點燈。市政與代表會大樓同步亮燈，與緊鄰的澎湖地質館相互輝映。

黃健忠表示，馬公市作為旅遊大縣的城市，但每當入夜後，位於馬公新店路交通節點的馬公市政大樓，顯得黑暗，因此由市公所帶頭將行政大樓進行亮化，未來各公部門或商家也能一併跟進亮化，讓整個市區愈來愈明亮，吸引遊客的目光，帶動旅遊城市的興起。

馬公市公所表示，市政大樓與代表會今晚點燈後，未來配合夏至與冬令時段，每天晚上6時至11時點燈，新店路沿線光帶節點會愈夜愈美麗。

