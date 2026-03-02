藍眼淚受海廢衝擊？ 連江縣長王忠銘：保麗龍問題已大幅改善

春夏「藍眼淚」吸引大批旅客赴馬祖朝聖，外界關注海洋廢棄物是否影響觀光景觀。對此，連江縣長王忠銘表示，海漂垃圾確實是長期問題，但近年情況已明顯改善，尤其過去困擾最大的保麗龍養殖廢棄物，已隨對岸養殖方式調整而大幅減少。

王忠銘指出，早期中國大陸沿海養殖大量使用保麗龍浮具，遇颱風或海岸沖刷破碎後隨洋流漂至馬祖，造成清理困難，「保麗龍不能燒、也不能掩埋，處理非常麻煩。」經多年溝通後，對岸已逐步改用浮球取代保麗龍，他也曾親自前往了解，「最近1、2年保麗龍問題已經減低很多。」

他說，目前偶有來自閩江口的大水沖刷草木漂流物，但屬偶發情況，相較早期保麗龍大量漂流，影響已明顯降低。縣府也引進冷壓設備處理保麗龍，將體積壓縮，大幅減少去化壓力，「原本2、30公分的體積，壓縮後不到1公分，相對好處理很多。」

至於是否曾研議將海漂垃圾運回對岸處理，王忠銘表示，過去確實與對岸討論過「物歸原主」構想，希望將大量保麗龍運回產源地處理，但因兩岸法規皆限制垃圾跨境運輸，最終無法落實。「中國大陸規定外國垃圾不能運入，我們國內法令也限制垃圾外運，雙方都受到法律約束」。

王忠銘強調，海洋廢棄物問題並非單一地區現象，台灣各港口也都有類似情形，目前馬祖整體狀況已比過去好轉許多。