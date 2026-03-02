快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影
蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影

南部半導體S廊帶成形帶動居住需求，國家住都中心推動高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程今天動土典禮，規畫興建505戶，預計2029年完工；蕭美琴副總統致詞表示，中央將加快社宅興建速度，讓青年家庭住得起、住得安心。

今天動土典禮，包括副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、副市長林欽榮及多名立委、地方民代出席。蕭美琴指出，中央將持續加速推動社宅興建，同時擴大對百萬租屋族的支持方案，包括包租代管、租金補貼及貸款協助等多元措施，減輕青年成家與事業起步階段的負擔。

國家住都中心表示，橋頭、楠梓與仁武近年因南部半導體S廊帶發展快速，包含南科橋頭園區、楠梓園區台積電高雄廠、楠梓科技產業園區及循環材料暨材料創新研發專區等產業聚落陸續進駐，就業機會增加，帶動人口移入與租屋需求成長。

橋新安居B為中央在高雄動土的第27處社宅，也是橋頭區首座中央社宅基地。基地坐落於橋新十路、橋新三路及新中五街所夾街廓，鄰近高雄都會公園與國慶青埔棒球場，屬高雄新市鎮一期範圍，車程約10分鐘可達捷運紅線青埔站、台鐵橋頭站，銜接省道台1線及國道1號楠梓交流道，交通條件便利。

橋新安居B規畫興建2棟地下2層、地上14層建築，共505戶住宅單元，房型多元，並設置8間店鋪及1間托嬰中心，強化社區機能，總工程經費約29億9774萬元，將由中央全額投資興建。

除橋頭區外，住都中心在楠梓區及仁德區亦規劃興建1594戶及1560戶社宅，今年將由340戶「仁武安居」率先於下半年完工招租；另有預計2028年竣工開校的國立高科實驗高中，生活機能與教育資源逐步到位。

蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影
蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影

蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影
蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影

蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影
蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影

蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影
蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影

林欽榮 租金補貼 半導體

延伸閱讀

緯創資通加碼投資高雄 斥資24億元研發大樓今天動工

緯創高雄研發大樓一期動土 預計2028年底完工

遠東通訊園區將開「離捷運站最近」遠百 信義房屋揭商圈潛力

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

相關新聞

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

高雄市許多大型道路重新鋪設規畫後，市府為改善紅綠燈號誌不易辨識問題，加裝號誌燈桿，卻造成整條路遍布紅綠燈，造成部用路人煞車不及，也引發號誌不連貫疑慮；左營區後昌路近日被目擊100公尺內連續設置4支號誌燈桿，當地人怨「出門時間都耗在等紅燈上」，質疑設置過多號誌為浪費公帑。

藍眼淚受海廢衝擊？ 連江縣長王忠銘：保麗龍問題已大幅改善

春夏「藍眼淚」吸引大批旅客赴馬祖朝聖，外界關注海洋廢棄物是否影響觀光景觀。對此，連江縣長王忠銘表示，海漂垃圾確實是長期問題，但近年情況已明顯改善，尤其過去困擾最大的保麗龍養殖廢棄物，已隨對岸養殖方式調整而大幅減少。

半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

南部半導體S廊帶成形帶動居住需求，國家住都中心推動高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程今天動土典禮，規畫興建505戶，預計2029年完工；蕭美琴副總統致詞表示，中央將加快社宅興建速度，讓青年家庭住得起、住得安心。

金門年清海漂垃圾逾400噸 8成來自對岸養殖廢棄物

馬祖一年清理近600公噸海漂垃圾引發關注，金門同樣長期承受跨境海廢壓力。金門縣環保局長楊建立表示，金門一年清理海漂垃圾約4、500噸，過去高峰期甚至曾超過千噸；目前垃圾型態以海上養殖廢棄物為主，依目測與排除法判斷，約7、8成來自對岸沿海，並呼籲中央政府在經費及最終處理上提供協助。

影／稱蓋大巨蛋是「未來市長的事」 陳其邁：世運場館已是很好場地

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；高雄市長陳其邁2日受訪強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但也說「這件事情是未來市長的事情」。

農林漁牧業普查在屏東有逾7萬家業者 首度採網路填報、實地訪查並行

中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查，4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，普查結果將作為施政重要參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。