半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

南部半導體S廊帶成形帶動居住需求，國家住都中心推動高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程今天動土典禮，規畫興建505戶，預計2029年完工；蕭美琴副總統致詞表示，中央將加快社宅興建速度，讓青年家庭住得起、住得安心。

今天動土典禮，包括副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、副市長林欽榮及多名立委、地方民代出席。蕭美琴指出，中央將持續加速推動社宅興建，同時擴大對百萬租屋族的支持方案，包括包租代管、租金補貼及貸款協助等多元措施，減輕青年成家與事業起步階段的負擔。

國家住都中心表示，橋頭、楠梓與仁武近年因南部半導體S廊帶發展快速，包含南科橋頭園區、楠梓園區台積電高雄廠、楠梓科技產業園區及循環材料暨材料創新研發專區等產業聚落陸續進駐，就業機會增加，帶動人口移入與租屋需求成長。

橋新安居B為中央在高雄動土的第27處社宅，也是橋頭區首座中央社宅基地。基地坐落於橋新十路、橋新三路及新中五街所夾街廓，鄰近高雄都會公園與國慶青埔棒球場，屬高雄新市鎮一期範圍，車程約10分鐘可達捷運紅線青埔站、台鐵橋頭站，銜接省道台1線及國道1號楠梓交流道，交通條件便利。

橋新安居B規畫興建2棟地下2層、地上14層建築，共505戶住宅單元，房型多元，並設置8間店鋪及1間托嬰中心，強化社區機能，總工程經費約29億9774萬元，將由中央全額投資興建。

除橋頭區外，住都中心在楠梓區及仁德區亦規劃興建1594戶及1560戶社宅，今年將由340戶「仁武安居」率先於下半年完工招租；另有預計2028年竣工開校的國立高科實驗高中，生活機能與教育資源逐步到位。

蕭美琴副總統出席高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程動土典禮。記者郭韋綺／攝影

