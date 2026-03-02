快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁號召挽袖捐血 盼達1萬5000袋目標

中央社／ 高雄2日電

高雄市長陳其邁今天出席捐血活動，號召市民踴躍挽袖響應，希望達成1萬5000袋捐血目標，同時感謝大大數位基金會捐贈高雄社會局新台幣200萬元兒少安置經費。

由大大數位基金會發起的「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今天在高雄市政府四維行政中心開跑，主辦單位邀請節目主持人謝震武擔任活動代言人，呼籲大家捐血一袋，不只可以救人一命，更可以幫助一個家庭。

高雄市長陳其邁表示，過年後是全台血荒時期，據高雄市統計，截至2月25日，血液庫存僅剩5.4天，尤其欠缺O型跟AB型血液，且南部地區每天約有2000袋用血需求，期待市民能夠一同捲起衣袖、響應善舉。

陳其邁提到，高雄前2年捐血活動總扮演「終結者」角色，擔任最後一棒，今年搖身變成「先發投手」打頭陣，期待高雄市民發揮「輸人不輸陣」的精神，踴躍挽袖強勢開局。

另外，陳其邁感謝大大數位基金會榮譽董事長李大維、董事長戴永輝等人，除持續舉辦捐血活動，今年還有捐贈高雄市政府社會局200萬元兒少安置經費，為高雄社會福利注入暖流。

依高雄市政府發布新聞稿，大大數位基金會表示，延續過往2屆熱烈迴響，今年將陸續在高雄市、台中市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市及台北市等7個縣市舉辦捐血活動。捐血者可獲得好禮，讓民眾付出愛心的同時，也能夠感受滿滿溫暖。

謝震武 台中市 高雄

延伸閱讀

大大數位基金會捐血家年華巡迴活動在高雄起跑 目標1.5萬袋熱血

大大數位基金會捐血家年華3月起跑 目標1.5萬袋熱血

西堤攜安心亞補給愛心行動 捐血即享套餐愛心5折

開工第一天高雄知名企業率先捐血 還送麵包號召民眾參與

相關新聞

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

高雄市許多大型道路重新鋪設規畫後，市府為改善紅綠燈號誌不易辨識問題，加裝號誌燈桿，卻造成整條路遍布紅綠燈，造成部用路人煞車不及，也引發號誌不連貫疑慮；左營區後昌路近日被目擊100公尺內連續設置4支號誌燈桿，當地人怨「出門時間都耗在等紅燈上」，質疑設置過多號誌為浪費公帑。

藍眼淚受海廢衝擊？ 連江縣長王忠銘：保麗龍問題已大幅改善

春夏「藍眼淚」吸引大批旅客赴馬祖朝聖，外界關注海洋廢棄物是否影響觀光景觀。對此，連江縣長王忠銘表示，海漂垃圾確實是長期問題，但近年情況已明顯改善，尤其過去困擾最大的保麗龍養殖廢棄物，已隨對岸養殖方式調整而大幅減少。

半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

南部半導體S廊帶成形帶動居住需求，國家住都中心推動高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程今天動土典禮，規畫興建505戶，預計2029年完工；蕭美琴副總統致詞表示，中央將加快社宅興建速度，讓青年家庭住得起、住得安心。

金門年清海漂垃圾逾400噸 8成來自對岸養殖廢棄物

馬祖一年清理近600公噸海漂垃圾引發關注，金門同樣長期承受跨境海廢壓力。金門縣環保局長楊建立表示，金門一年清理海漂垃圾約4、500噸，過去高峰期甚至曾超過千噸；目前垃圾型態以海上養殖廢棄物為主，依目測與排除法判斷，約7、8成來自對岸沿海，並呼籲中央政府在經費及最終處理上提供協助。

影／稱蓋大巨蛋是「未來市長的事」 陳其邁：世運場館已是很好場地

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；高雄市長陳其邁2日受訪強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但也說「這件事情是未來市長的事情」。

農林漁牧業普查在屏東有逾7萬家業者 首度採網路填報、實地訪查並行

中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查，4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，普查結果將作為施政重要參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。