陳其邁號召挽袖捐血 盼達1萬5000袋目標

高雄市長陳其邁今天出席捐血活動，號召市民踴躍挽袖響應，希望達成1萬5000袋捐血目標，同時感謝大大數位基金會捐贈高雄社會局新台幣200萬元兒少安置經費。

由大大數位基金會發起的「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今天在高雄市政府四維行政中心開跑，主辦單位邀請節目主持人謝震武擔任活動代言人，呼籲大家捐血一袋，不只可以救人一命，更可以幫助一個家庭。

高雄市長陳其邁表示，過年後是全台血荒時期，據高雄市統計，截至2月25日，血液庫存僅剩5.4天，尤其欠缺O型跟AB型血液，且南部地區每天約有2000袋用血需求，期待市民能夠一同捲起衣袖、響應善舉。

陳其邁提到，高雄前2年捐血活動總扮演「終結者」角色，擔任最後一棒，今年搖身變成「先發投手」打頭陣，期待高雄市民發揮「輸人不輸陣」的精神，踴躍挽袖強勢開局。

另外，陳其邁感謝大大數位基金會榮譽董事長李大維、董事長戴永輝等人，除持續舉辦捐血活動，今年還有捐贈高雄市政府社會局200萬元兒少安置經費，為高雄社會福利注入暖流。

依高雄市政府發布新聞稿，大大數位基金會表示，延續過往2屆熱烈迴響，今年將陸續在高雄市、台中市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市及台北市等7個縣市舉辦捐血活動。捐血者可獲得好禮，讓民眾付出愛心的同時，也能夠感受滿滿溫暖。