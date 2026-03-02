快訊

金門年清海漂垃圾逾400噸 8成來自對岸養殖廢棄物

聯合報／ 記者張策／新北報導
從馬祖的海漂垃圾的外包裝，不難發現是從對岸漂過來的。記者邱書昱／攝影
從馬祖的海漂垃圾的外包裝，不難發現是從對岸漂過來的。記者邱書昱／攝影

馬祖一年清理近600公噸海漂垃圾引發關注，金門同樣長期承受跨境海廢壓力。金門縣環保局長楊建立表示，金門一年清理海漂垃圾約4、500噸，過去高峰期甚至曾超過千噸；目前垃圾型態以海上養殖廢棄物為主，依目測與排除法判斷，約7、8成來自對岸沿海，並呼籲中央政府在經費及最終處理上提供協助。

楊建立指出，金門本地並無相關海上養殖產業，因此大量養殖浮具、保麗龍與漁網等廢棄物並非在地產源，「我們這邊沒有的廢棄物，基本上就可以判斷不是來自金門。」他表示，早期曾清理到大量工業廢棄物，近年雖型態轉為養殖相關垃圾，但整體壓力仍在。

在清理與處理成本方面，楊建立表示，目前由各機關依土地權屬分工清理，包括環保單位、國家公園國產署等，最後再由環保局統一處理。不過他坦言，金門屬離島地區，缺乏焚化爐與再利用工廠，垃圾「去化」困難，是最大瓶頸之一，「有些不能掩埋，也不能焚燒，再利用管道有限。」

至於是否能透過科學方式追蹤垃圾來源，例如建立「垃圾指紋」或運用AI、衛星辨識漂流路徑，楊建立表示，目前已有目測與排除法判斷來源比例，短期內尚不需啟動AI比對機制，但若能在源頭管理減量，才是最理想解方，「如果對岸能在養殖廢棄物源頭管理做得更好，我們尾端清理的工作量自然會減少。」

談及兩岸合作，楊建立指出，目前中央與對岸官方管道中斷，地方政府僅能在交流場合反映海漂垃圾問題，無法簽署具體合作協議。「早期量更多，曾一年超過1000噸，但現在具體合作確實有困難。」他說。

楊建立也直言，中央補助減少讓地方壓力加重。他表示，隨財劃法修正後，計畫型補助款大幅縮減，環境部未再提供相關專案補助，海漂垃圾清理經費多由地方自行負擔，「如果中央能在經費或最終處理機制上提供協助，無論是再利用或集中處理，都能減輕地方負擔。」

國家公園 廢棄物 國產署

相關新聞

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

高雄市許多大型道路重新鋪設規畫後，市府為改善紅綠燈號誌不易辨識問題，加裝號誌燈桿，卻造成整條路遍布紅綠燈，造成部用路人煞車不及，也引發號誌不連貫疑慮；左營區後昌路近日被目擊100公尺內連續設置4支號誌燈桿，當地人怨「出門時間都耗在等紅燈上」，質疑設置過多號誌為浪費公帑。

藍眼淚受海廢衝擊？ 連江縣長王忠銘：保麗龍問題已大幅改善

春夏「藍眼淚」吸引大批旅客赴馬祖朝聖，外界關注海洋廢棄物是否影響觀光景觀。對此，連江縣長王忠銘表示，海漂垃圾確實是長期問題，但近年情況已明顯改善，尤其過去困擾最大的保麗龍養殖廢棄物，已隨對岸養殖方式調整而大幅減少。

半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

南部半導體S廊帶成形帶動居住需求，國家住都中心推動高雄橋頭新市鎮「橋新安居B」社宅新建統包工程今天動土典禮，規畫興建505戶，預計2029年完工；蕭美琴副總統致詞表示，中央將加快社宅興建速度，讓青年家庭住得起、住得安心。

影／稱蓋大巨蛋是「未來市長的事」 陳其邁：世運場館已是很好場地

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；高雄市長陳其邁2日受訪強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但也說「這件事情是未來市長的事情」。

農林漁牧業普查在屏東有逾7萬家業者 首度採網路填報、實地訪查並行

中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查，4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，普查結果將作為施政重要參考。

