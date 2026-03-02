金門年清海漂垃圾逾400噸 8成來自對岸養殖廢棄物

馬祖一年清理近600公噸海漂垃圾引發關注，金門同樣長期承受跨境海廢壓力。金門縣環保局長楊建立表示，金門一年清理海漂垃圾約4、500噸，過去高峰期甚至曾超過千噸；目前垃圾型態以海上養殖廢棄物為主，依目測與排除法判斷，約7、8成來自對岸沿海，並呼籲中央政府在經費及最終處理上提供協助。

楊建立指出，金門本地並無相關海上養殖產業，因此大量養殖浮具、保麗龍與漁網等廢棄物並非在地產源，「我們這邊沒有的廢棄物，基本上就可以判斷不是來自金門。」他表示，早期曾清理到大量工業廢棄物，近年雖型態轉為養殖相關垃圾，但整體壓力仍在。

在清理與處理成本方面，楊建立表示，目前由各機關依土地權屬分工清理，包括環保單位、國家公園及國產署等，最後再由環保局統一處理。不過他坦言，金門屬離島地區，缺乏焚化爐與再利用工廠，垃圾「去化」困難，是最大瓶頸之一，「有些不能掩埋，也不能焚燒，再利用管道有限。」

至於是否能透過科學方式追蹤垃圾來源，例如建立「垃圾指紋」或運用AI、衛星辨識漂流路徑，楊建立表示，目前已有目測與排除法判斷來源比例，短期內尚不需啟動AI比對機制，但若能在源頭管理減量，才是最理想解方，「如果對岸能在養殖廢棄物源頭管理做得更好，我們尾端清理的工作量自然會減少。」

談及兩岸合作，楊建立指出，目前中央與對岸官方管道中斷，地方政府僅能在交流場合反映海漂垃圾問題，無法簽署具體合作協議。「早期量更多，曾一年超過1000噸，但現在具體合作確實有困難。」他說。

楊建立也直言，中央補助減少讓地方壓力加重。他表示，隨財劃法修正後，計畫型補助款大幅縮減，環境部未再提供相關專案補助，海漂垃圾清理經費多由地方自行負擔，「如果中央能在經費或最終處理機制上提供協助，無論是再利用或集中處理，都能減輕地方負擔。」